Kaya ve Özen'in listeleri belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kongre takvimi kapsamında ilçe kadın kolları kongrelerinin tamamlanmasının ardından 14. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi KYÖD'de başladı. Kongrede Mevcut Başkan Songül Kaya ve Eski Kadın Kolları Başkanı Sevim Zerrin Özen yarışıyor. Her iki adayın da listesi belli oldu.

SONGÜL KAYA

ASİL YÖNETİM

Aslıhan Başkal

Sebahat Belek

Nalan Gülenç

Nevin Helvacı

Zeynep Karayel

Semra Kaya

Hatice Kaygusuz

Suay Özdamar

Gülten Pençe

Arife Zehra Topaloplu

Gizem Turan

Merve Tüysüz

Gülsüm Umur

Sabire Yüksel

YEDEK YÖNETİM

Ayla Arorbay Abanoz

Elif Sınırtaş

İlknur Balcıgil

Dilek Tat

Serap Uğraş

Ayşe Varol

Güneş Burnaz

Ayfer Tunçbacak

Selvi Beyhan

Leman Yargıcı

Dilay Ayten

Gülcan Sertel

Nezaket Esen

Zeynep Öz

KURULTAY DELEGELERİ

Songül Kaya

Kezban Camcı

Neşe Açıkgöz

Hilmiye Selçuk

Mine İşeri

Feryal Denizel

Aysun Kılınç

Yaşa Erdoğan

Mihtiye Satıcı

Nuray Kılıçalan

Sona İlhan

Naciye Seçilmiş

Müzehher Demir

SEVİM ÖZEN YÖNETİMİ

ASİL:

Sevgi Ağra

Kıymet Ayan

Nermin Aydın

Beşik Afife Büyükyılmaz

Özlem Çalık

Belma Kapılı

Mayşeker Karaçay

Nurcan Kurşunluoğlu

Nurcan Saatçi

Buket Sönmez

Şule Şanlı

Himmet Türkoğlu

Özlem Üstüntekin

Birce Yavuz

YEDEK YÖNETİM

Yurda Kantarcıoğlu

Fatma Karakurt Savtekin

Ayşegül Çakmak

Havva Erten

Gülay Erözer

Nadide Dilek Çağıltay

Ayla Yaka

Nuray Birinci

Hilal Onat

Jale Çelik

Birgül Belek

Dilek Özen Yılmaz

Güniz Kunter

Ayşe Doğru

KURULTAY DELEGELERİ

Sevim Özen

Hamiyet Göksu

Mediha Satıcı

Nurcan Kurşunluoğlu

Derya Avanüs Ünal

Çiler Boylu

Fikriye Erdoğan

Feryal Denizel

Canay Erdoğan

Nurdan Kaymak

Neşe Açıkgöz

Yurda Kantarcıoğlu

Belma Kapılı