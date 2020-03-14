Kaya ve Özen'in listeleri belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kongre takvimi kapsamında ilçe kadın kolları kongrelerinin tamamlanmasının ardından 14. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi KYÖD'de başladı. Kongrede Mevcut Başkan Songül Kaya ve Eski Kadın Kolları Başkanı Sevim Zerrin Özen yarışıyor. Her iki adayın da listesi belli oldu.
SONGÜL KAYA
ASİL YÖNETİM
Aslıhan Başkal
Sebahat Belek
Nalan Gülenç
Nevin Helvacı
Zeynep Karayel
Semra Kaya
Hatice Kaygusuz
Suay Özdamar
Gülten Pençe
Arife Zehra Topaloplu
Gizem Turan
Merve Tüysüz
Gülsüm Umur
Sabire Yüksel
YEDEK YÖNETİM
Ayla Arorbay Abanoz
Elif Sınırtaş
İlknur Balcıgil
Dilek Tat
Serap Uğraş
Ayşe Varol
Güneş Burnaz
Ayfer Tunçbacak
Selvi Beyhan
Leman Yargıcı
Dilay Ayten
Gülcan Sertel
Nezaket Esen
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Songül Kaya
Kezban Camcı
Neşe Açıkgöz
Hilmiye Selçuk
Mine İşeri
Feryal Denizel
Aysun Kılınç
Yaşa Erdoğan
Mihtiye Satıcı
Nuray Kılıçalan
Sona İlhan
Naciye Seçilmiş
Müzehher Demir
SEVİM ÖZEN YÖNETİMİ
ASİL:
Sevgi Ağra
Kıymet Ayan
Nermin Aydın
Beşik Afife Büyükyılmaz
Özlem Çalık
Belma Kapılı
Mayşeker Karaçay
Nurcan Kurşunluoğlu
Nurcan Saatçi
Buket Sönmez
Şule Şanlı
Himmet Türkoğlu
Özlem Üstüntekin
Birce Yavuz
YEDEK YÖNETİM
Yurda Kantarcıoğlu
Fatma Karakurt Savtekin
Ayşegül Çakmak
Havva Erten
Gülay Erözer
Nadide Dilek Çağıltay
Ayla Yaka
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Hilal Onat
Jale Çelik
Birgül Belek
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KURULTAY DELEGELERİ
Sevim Özen
Hamiyet Göksu
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Nurcan Kurşunluoğlu
Derya Avanüs Ünal
Çiler Boylu
Fikriye Erdoğan
Feryal Denizel
Canay Erdoğan
Nurdan Kaymak
Neşe Açıkgöz
Yurda Kantarcıoğlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz