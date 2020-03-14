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Kaya ve Özen'in listeleri belli oldu

CHP 14. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde Mevcut Başkan Songül Kaya ve Eski Kadın Kolları Başkanı Sevim Zerrin Özen'in listeleri belli oldu
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kongre takvimi kapsamında ilçe kadın kolları kongrelerinin tamamlanmasının ardından 14. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi KYÖD'de başladı. Kongrede Mevcut Başkan Songül Kaya ve Eski Kadın Kolları Başkanı Sevim Zerrin Özen yarışıyor. Her iki adayın da listesi belli oldu.

SONGÜL KAYA

ASİL YÖNETİM

Aslıhan Başkal
Sebahat Belek
Nalan Gülenç
Nevin Helvacı
Zeynep Karayel
Semra Kaya
Hatice Kaygusuz
Suay Özdamar
Gülten Pençe
Arife Zehra Topaloplu
Gizem Turan
Merve Tüysüz
Gülsüm Umur
Sabire Yüksel

YEDEK YÖNETİM

Ayla Arorbay Abanoz
Elif Sınırtaş
İlknur Balcıgil
Dilek Tat
Serap Uğraş
Ayşe Varol
Güneş Burnaz
Ayfer Tunçbacak
Selvi Beyhan
Leman Yargıcı
Dilay Ayten
Gülcan Sertel
Nezaket Esen
Zeynep Öz

KURULTAY DELEGELERİ

Songül Kaya
Kezban Camcı
Neşe Açıkgöz
Hilmiye Selçuk
Mine İşeri
Feryal Denizel
Aysun Kılınç
Yaşa Erdoğan
Mihtiye Satıcı
Nuray Kılıçalan
Sona İlhan
Naciye Seçilmiş
Müzehher Demir

SEVİM ÖZEN YÖNETİMİ

ASİL:

Sevgi Ağra
Kıymet Ayan
Nermin Aydın
Beşik Afife Büyükyılmaz
Özlem Çalık
Belma Kapılı
Mayşeker Karaçay
Nurcan Kurşunluoğlu
Nurcan Saatçi
Buket Sönmez
Şule Şanlı
Himmet Türkoğlu
Özlem Üstüntekin
Birce Yavuz

YEDEK YÖNETİM

Yurda Kantarcıoğlu
Fatma Karakurt Savtekin
Ayşegül Çakmak
Havva Erten
Gülay Erözer
Nadide Dilek Çağıltay
Ayla Yaka
Nuray Birinci
Hilal Onat
Jale Çelik
Birgül Belek
Dilek Özen Yılmaz
Güniz Kunter
Ayşe Doğru

KURULTAY DELEGELERİ

Sevim Özen
Hamiyet Göksu
Mediha Satıcı
Nurcan Kurşunluoğlu
Derya Avanüs Ünal
Çiler Boylu
Fikriye Erdoğan
Feryal Denizel
Canay Erdoğan
Nurdan Kaymak
Neşe Açıkgöz
Yurda Kantarcıoğlu
Belma Kapılı

Bugün 14:55 TSİ - Siyaset

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