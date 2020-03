RBS Yönetim Denetim Gayrimenkul ve Kartepe Havuz açıldı

Profesyonel site yönetim hizmetleri alanında faaliyet gösteren RBS Yönetim Denetim Gayrimenkul LTD ŞTİ ve havuz kimyasal bakım ve onarım alanında faaliyet gösteren Kartepe Havuz Firması, İzmit Körfez Mahallesi Rıza Paşa Sokak adresinde açıldı. İki firmanın açılışına MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İl Başkan Yardımcıları Gökmen Türengül ve Ertan Yılmaz, Başiskele İlçe Başkanı Serkan Günaydın, İl yöneticileri ve davetliler katıldı. Açılışta konuşan İl Başkanı Aydın Ünlü, “Ticari krizin olduğu bu dönemlerde Türkiye ekonomisine de katkı sağlamak hem de ticaret adına adım atan ve ticari faaliyetlerini yükselten arkadaşlarımızın da başımızın üzerinde yeri var. Her zaman bu arkadaşlarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. İnşallah yaptıkları ve yapacakları hizmetler hayırlı olur. İnşallah Kocaeli adına büyük katma değer katacaklarına inanıyorum. Her iki iş yerinin de hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından açılış kurdelesini Ünlü ve davetliler birlikte kesti. Uygar Deniz Bilgin'in işlettiği RBS Yönetim Denetim Gayrimenkul LTD ŞTİ, profesyonel site yönetimleri alanında hizmet verecek. Sercan Önal'ın sahibi olduğu Kartepe Havuz Firması ise havuz kimyasal bakım onarım işlemleri alanında hizmet veriyor. 30 personelin çalıştığı iş yerinin açılışına katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.