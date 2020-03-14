CHP kadınlarla son kongresini gerçekleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kongre takvimi kapsamında ilçe kadın kolları kongrelerinin tamamlanmasının ardından sıra 14. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi’ne geldi. Mevcut Başkan Songül Kaya ve eski Kadın Kolları Başkanı Sevim Zerrin Özen’in yarıştığı kongre KYÖD’de saat 12.00’de başladı. 318 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede başkanla beraber 14 yönetim kurulu üyesi, 14 yedek yönetim kurulu üyesi ve 13 kurultay delegesi seçilecek.Kongrenin Divan Başkanlığı’nı ise CHP Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Hamiyet Gülaçaryazmanlıklarını ise Nesrin Toker ve Asude Fırat Özkan yaptı.

YOĞUN KATILIM

1 Mart’ta yapılacak Kadın Kolları Genel Başkanlığı için aday olan Ayten Gülsever’in de çelenk gönderdiği kongreye Kongreye CHP Kocaeli Milletvekili ve PM Üyesi Haydar Akar, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin TarhanCHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, il yöneticileri, önceki dönem İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, ilçe başkanları, ilçe kadın kolları başkanları ve çok sayıda partili katılım sağladı.

UYARILARI UMURSAMADILAR

Bakanlık tarafından yapılan uyarılarda mesafenin korunması, el sıkışılmaması gibi uyarılarda bulunulurken CHP’lilerin bu uyarılara kulak asmadığı görüldü. Partililerin büyük çoğunluğu birbirlerinin ellerini sıkmaya ve sarılmaya devam ederken bazı partililerin ise uzaktan selam vermesi dikkat çekti. Songül Kaya’nın listesinin mavi, Sevim Özen’in listesinin beyaz olduğu kongrede başta İl Kadın Kolları Başkan Adayı Songül Kaya olmak üzere kapıda karşılayan, ilçelerden gelenlerden imza alan kişilerin yanı sıra çok sayıda partilinin mavi fular taktığı görüldü.

“VİRÜS NEDENİYLE KISA TUTACAĞIM”

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, “Biz omuz omuza, yan yana mücadele eden kadınlar olarak yoldaşlarımızla beraber iki dönemimizi tamamladık. Hiçbir zaman ben değil biz diye yola çıkan yol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi. Kaya virüs nedeniyle konuşmasını kısa tutacağını belirtti. Kaya’nın ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Hamiyet Gülaçar yaptığı konuşmada, “Ülkenin ekonomik sorunları en çok biz kadınları üzmektedir. Mutfakta kaynamayan aşımız, çocuklarımızın işsizlik sorunları, emeklerimizin karşılığını alamamamız bizleri derinden üzmektedir. Atatürk’ün bizlere emanet ettiği kazanımları korumak, kadınların haklarına sahip çıkmak, CHP’nin hak ettiği yere taşınmasında elele bu mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

“ARKA BAHÇELERİNE BAKSINLAR”

Gülaçar’ın ardından konuşan İl Başkanı Harun Yıldızlı, “İki gündür il dışında olduğum süre zarfında bizim hakkımızda basında çıkan eleştiriler oldu. İktidar milletvekiline tavsiyelerim var. Kocaeli’nin birçok problemi var. Milletvekilimiz bizi FETÖ ile ilgili suçlamada bulundu. Kendilerinin arka bahçelerine bakmalarını tavsiye ediyorum. Bunlara düşen Kocaeli’de kim FETÖ’cüyse onların peşine düşmeleri. Kocaeli’de her 166 dakikada bir insanımız vefat ediyor, kadın cinayetleri almış başını gidiyor. Bunlarla ilgilenmesini, arada sırada halkın yanına gitmesini rica ediyorum” dedi.

“BİZ İKTİDAR İSTİYORUZ”

Yıldızlı sözlerinin devamında, “Sokakta mücadeleye devam edeceğiz. Kadınlarımız iktidara giden CHP’nin en önemli bireyleridir. Kadınlarımızın temsiliyet haklarını kesinlikle kendilerine iade etmeli, savunucusu olmalıyız. Biz iktidar istiyoruz. Bizim elli artı bire ihtiyacımız var. Bunun için kutuplaşmadan uzak durmalı, birleştirici bütünleştirici olmamız lazım. Salondan kol kola çıkmamız önemli. Biz iktidar istiyoruz, bunun için de kadınların gücü çok önemlidir” ifadelerinde bulundu.

“CÜMLELERİNE DİKKAT EDECEKSİN”

Yıldızlı’nın ardından konuşan Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Kocaeli’de seçimlerimizi sürdürdük. İlk seçimde iktidarız. Ona göre bir araya gelerek çalışmalarımızı yapacağız.Başları sıkıştıklarında CHP’yi eleştiriyorlar. Kullandığın cümlelere dikkat edeceksin. Bu salonda Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi var. Eğer gerçekten bu ülkeyi seviyorsan gel Dilovası’ndaki hava kirliliğini konuşalım. Gel Kocaeli’ye kamu yatırımlarından ne hizmet getiririz bunu konuşalım. Bu ülkeyi çok seviyorsan gel hangi kanalda istiyorsan işsizliği, yoksulluğu tartışalım. Gel barışı, kardeşliği konuşalım. Her konuştuğun cümlelere dikkat edeceksin. Etmezsen İzmit’te, İstanbul’da olduğu gibi bu millet sana dersini verir” şeklinde konuştu.

MİLLETVEKİLLERİ MÜDAHALE ETTİ Mİ?

Tarhan son olarak, “Bizim kongrelerimiz böyle değildi, mutsuzuz. Her gün şehitlerimiz geliyor. Bizler daha çok birbirimize sarılıp daha çok çalışmalıyız. Kongrelerden sonra bazı kaybeden arkadaşlarımız basına açıklamalarda bulunuyor. Bu bizi üzüyor. İktidara giden parti, parti içinde tartışmaları yaşar ama dışarı çıktı mı birbirlerine sarılırlar. Görüyoruz ama cevap vermiyoruz. Kaybedenler “milletvekilleri müdahale etti” diyor. Bir milletvekili sizi arayıp da “şu adaya oy ver dedi mi?” Kazanan da kaybeden de bizim başkanımız. Allah bizi AKP virüsünden korusun” dedi.

“KOCAELİ’NİN EN ÇOK KONUŞULDUĞU MECLİS”

Tarhan’ın ardından konuşan PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, “Birbirimizi kırmaya mahalle delegasyonu ile başlarız. Kongrelerde ayrışırız, kurultayda ayrışırız sonra deriz ki CHP iktidar olsun. Biz erkek kolları böyle yapıyoruz; kadın kolları da bize benziyor. Biz de siyaset yapıyoruz. Bu kentte siyaset yapma anlayışını değiştirdik. Artık özgürce arkadaşlarımız kendi mahallelerindeki delegeleri belirliyorlar. Kentte ulaşılabilir milletvekili olduk. CHP milletvekilleri tarafından Kocaeli’nin en çok konuşulduğu meclis oldu” ifadelerinde bulundu.

“HERKES HADDİNİ BİLECEK”

Akar sözlerinin devamında Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun sözlerini eleştirerek, “Sen de Kocaeli milletvekiliyim diyorsan çık da “Ben Kocaeli’nin şu sorununu çözdüm” de. Kocaeli’nin dertleriyle ilgileneceğine benim il başkanıma saldıran, kendi genel başkanını görmeyen, aynı ifadelerle cevap verildiğinde rahatsız olan milletvekiline bir önerim var; taklit etmeyi bırakın gidiyorsunuz. Kimse sizi Kocaeli’de hatırlamayacak. Herkes haddini bilecek. Türkiye’nin her alanda problemi var. Bu 18 yıllık iktidarı manavımıza, komşumuza, alışveriş yaptığımız her esnaf grubuna anlatacağız. Bunu ancak birlikte başarabiliriz. Kadınlarımız son zamanlarda bizim kongrelerimizde konuşmuyor. Konuşun arkadaşlar. Erkeklere bırakmayın bu işi” dedi.

“BİR ARADA OLMAK ZORUNDAYIZ”

Akar’ın ardından söz alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “İnanırsak başarırız. Çok yakında iktidar olacağız. Bu kapıdan herkes kol kola çıkmalı. Yerel seçimlerden bir umut doğdu. O umudu ya büyüteceğiz ya kaybedeceğiz. Herkesle bir arada olmak zorundayız. Çözüm önerilerimizi sunmazsak yaptığımız hiçbir çalışmanın ehemmiyeti kalmaz. Çözüm bizde. Çözüm önerilerimizi biz uygulayacağız. Kongrelerden dayanışma ruhuyla çıkacağız. İki adayımız da çok değerli isimler. İki arkadaşımıza başarılar diliyorum” dedi.

PLAKET VERİLDİ

Hürriyet’in ardından konuşan CHP Geçmiş Dönem İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Hangi aday kazanırsak kazansın kazanan CHP olacak. 5 yıllık il başkanlığı dönemimde 3 kadın kolları başkanımla çalıştım. Hepsine emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Kongremizin iyilikler getirmesini diliyorum” diye konuştu. İl Kadın Kolları Songül Kaya, Sarıbay’a ‘bize abilik yaptı’ diyerek plaket verdi.

“HAK ETTİĞİ MÜCADELEYİ ALACAKTIR”

Adaylığıyla ilgili konuşan Songül Kaya, “Biz kişisel hırsları olan değil başarı ve iktidar hırsı olanlardanız. Biz, biz olmayı başaracağız bugüne kadar olduğu gibi. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Bütün yol arkadaşlarımla daha iyi yarınlar için yürümeye devam edeceğiz. Biz barışa ulaşmayı özledik ve ulaşacağız. Kimse bizi anımsamasın, bizi yok saymaya kalkmasın. Yeter artık kimse parmak hesabı yapmasın. Kadınlar hak ettiği mücadeleyi alacaktır. Ben size pembe hayaller vaat etmiyorum. Tarlada, sokakta, pazarda kısaca kadının olduğu her yerde kadının hakkı için mücadele etmeye söz veriyorum. Yolun sonu iktidar” dedi.

“İNANÇLA KORUMALIYIZ”

Kaya’nın ardından kürsüye çıkan diğer aday Sevim Zerrin Özen, “Geçmişten geleceğe köprü olacak ne kadar değer varsa çöpe atılmıştır. Ülkemiz tarihinin yol ayrımında bize düşeni yapmak sorumluluğumuzdandır. Bu yük hepimizin omuzlarındadır. Demokrasi, özgürlük, adalet gibi aydınlanma değerlendiren oluşan mevzileri inançla korumalıyız. Bir mücadele hattı oluşturmalıyız. Değerli yoldaşlarımızla bugün bir aradayız. Meydanlarda, fabrikalarda yoksul halkımızın hak mücadelesinde omuz omuza mücadele edeceğiz. Kadın kadının yurdudur sözünü hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

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