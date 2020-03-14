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CİMER'e corona ihbarı yağdı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son 1 haftada CİMER'e, corona virüsü (Kovid-19) salgını ile ilgili tüm kamu kurumlarının görev ve yetkisini ilgilendiren konularda 4 bin 415 başvuru geldiğini duyurdu.
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İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Küresel sorun haline gelen Kovid-19 salgını sonrası duyarlı vatandaşlarımızdan son 1 hafta içerisinde salgın ile ilgili tüm kamu kurumlarınızın görev ve yetkisini ilgilendiren konularda CİMER´e 4 bin 415 başvuru gelmiştir.

* 7/24 başvuru alan CİMER, başvuruları en hızlı şekilde yetkililere ulaştırarak vatandaşlarımızın devletimizle olan iletişiminin canlı bir şekilde sürmesine katkı sunmaktadır. Devletimiz de milletimiz de güçlüdür.

* Bu bağlamda, fiyat artışı ihbarları, eğitim tedbirleri, sağlık-temizlik, sosyal yaşam ve yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili başvurular sürekli olarak analiz edilmekte, bu başvurular ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır

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