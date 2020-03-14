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Hünerlerini çamurda sergiliyorlar

Bilgievleri, öğrencilerine el beceresini geliştirmek ve streslerini azaltmak amacıyla uygulamalı olarak çanak çömlek eğitimleri veriyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde faaliyet yürüten Bilgievleri, öğrencilerini desteklemeye devam ediyor. Bilgievleri öğrencilerin el beceresini geliştirmek ve streslerini azaltmak amacıyla uygulamalı olarak çanak çömlek eğitimleri veriyor.

USTALARDAN ÖĞRENİYORLAR

Büyükşehir Belediyesine bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde yapılan etkinliklerde Bilgievi’nin minikleri usta ellerden çömlek yapımını deneyimledi. Tüm malzemeler doğal olarak tasarlanırken, ustalar çocuklarla tek tek çanak-çömlek yapıyor. Öğrencilerin meraklı bakışlarla takip ettiği etkinliklerde sorulara da ayrıntılarıyla yanıt veriliyor.

EĞLENDİRİCİ, ÖĞRETİCİ

Gelişen teknolojiyle kaybolmaya yüz tutan çömlekçiliğin yaşatılması için bu şekilde bir eğitim başlatan Bilgievleri, aynı zamanda öğrenciler için öğretici ve eğlendirici fırsat sunuyor. Bilgievi öğrencileri bayrak, vazo, tabak ve daha farklı görseller yaparak hem öğrendiler hem de eğlendiler.

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