“Türk hekimlerine güvenimiz sonsuz”

CHP İl Başkanı Yıldızlı 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda koronavirüsünsağlık ve sağlık hizmetlerinin önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek “Sağlıktan daha önemli hiçbir şeyin olmadığı mutlaktır. Bu hizmeti, gecelerini gündüzlerine katarak, olağanüstü bir çaba ile yerine getiren sağlık çalışanları toplumların isimsiz kahramanlarıdır” dedi.

“SAĞLIKTA REFORM DEDİKLERİ YANLIŞ POLİTİKA”

Türkiye’de sağlık alanında da her alanda olduğu gibi temel sorunlar yaşandığını ifade eden Yıldızlı “Vatandaşlarımızın tamamı için eşit, parasız bir sağlık hizmeti sağlanamamaktadır. Sağlıkta reform, sağlıkta dönüşüm adı altında uygulanan yanlış sağlık politikaları sonucunda gelinen nokta da üzücüdür. Ekonomik çıkarlar, temel bir insan hakkı olan sağlık hizmeti alma hakkının önüne geçirilmiştir. Nitelikli ve donanımlı pek çok sağlık çalışanı bu aksak sistemin içinde kenara itilmiştir. Yanlış sağlık politikaları sonucunda, sağlık hizmeti verenler itibarsızlaştırılmış, özveri ile uzun çalışma saatleri boyunca vatandaşlarımıza hizmet etmek için uğraşan sağlık çalışanları maalesef şiddete en çok maruz kalan kesimler haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“KRONİKLEŞEN SORUNLAR ÇÖZÜLMELİ”

“Yoğun iş yükü baskısı altında, kaliteli hizmet vermek için çabalayan sağlık çalışanları, günden güne daha büyük problemlere maruz kalmaktadır” diyen Yıldızlı sözlerine şöye devam etti: “Bugün ülkemizde sağlık alanında kronikleşen pek çok sorun bulunmaktadır. Tüm bu nedenlerle sağlık hizmeti alma hakkı ülkemizde temel bir hak olmaktan çıkmıştır.14 Mart’ın ülkemizde bir bayram olarak kutlanabilmesi ancak kronikleşen sorunların çözülmesi ile mümkün olacaktır.”

“SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GÜVENİYORUZ”

“Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ ün ‘Beni Türk doktorlarına emanet ediniz’ sözünü hatırlatarak, koronavirüsü konusunda da Türk hekimlerine ve sağlık çalışanlarına güvenimizin sonsuz olduğunun altını çiziyor, ülkemizin ve tüm dünyanın sağlıklı bir geleceğe kavuşması için büyük bir özveriyle görevlerini sürdüren tüm sağlık emekçilerinin Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”