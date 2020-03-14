Büyükakın: 30 milyon metrekareye yetecek stok var

AKP Kocaeli İl Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla il binasında corona virüsü hakkında yapılan çalışmalarla ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. İl Başkanı Mehmet Ellibeş yaptığı konuşmada, “Her ay belediye başkanı arkadaşlarımızla zaten bir araya geliyoruz. Bu toplantı ani oldu. Malum Kandıra yarın Gölcük kongremiz olacaktı fakat dünyayı kasıp kavuran corona virüs problemi sebebiyle kongrelerimiz ileri tarihe ertelendi. Bu hafta olan kongreler ertelendi. Önümüzdeki haftalarda yapılacak kongreler ile ilgili henüz bir erteleme kararı bulunmuyor. Bugün bu boşluğu doldurarak önümüzdeki hafta yapacağımız toplantıyı bugüne aldık” dedi.

“GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI”

Fırsatçıların çıkabildiğini belirten Ellibeş, “Şuana kadar aynı kişiyle bağlantılı olan 5 kişi de bu vaka görüldü. Dünyada 130 bine yaklaşan bir tespit bulunuyor. Ölenlerin sayısı da 6 bin 200 civarındadır. Bu mücadele tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yürütülüyor. Ülkemiz Çin’deki ilk vakadan itibaren gerekli önlemleri almıştır. Alınan kararlar sağlık bakanımız tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyuna iletiliyor. Bu durumda bazı fırsatçılar çıkabiliyor. Bu hususla ilgili olarak189 Vimerİhbar Hattı açık olarak faaliyet yürütüyor” ifadelerinde bulundu.

“ÇALIŞMALAR ARTARAK SÜRÜYOR”

Sözlerini sürdüren Ellibeş, “İlimiz genelinde de bir takım tedbirler alındı ve alınmaya devam ediyor. İlki bu hastalıkla ilintili olarak toplu taşıma noktalarında ve araçlarında zaten yapılan temizlik çalışmalarıydı. Bu virüsten sonra daha da artarak bu çalışmalar sürüyor. Ben belediye başkanlarımızı hükümetimizle senkronize bir şekilde çalışmalarını yürüttüğü için teşekkür ediyorum ve sözü değerli büyükşehir belediye başkanımıza bırakmak istiyorum” açıklamasında bulundu.

“SÜREÇ BAŞARIYLA YÜRÜTÜLDÜ”

Ellbeş’in ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Dünyada hızlı bir şekilde yayılmakta olan bir salgınla karşı karşıyayız. Başta sağlık bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm bakanlıklar tüm tedbirler birçok ülkeden daha iyi şekilde alarak süreci çok iyi şekilde yürütüyor. Buradaki kritik süreç şuydu: salgının diğerlerinden farklı olarak çok hızlı bir şekilde yayılmasıdır. Dolayısıyla bakanlığımızın başarıyla yürüttüğü salgının ortaya çıkmamasını ve erken tedbirleri almasıdır. Bu süreçte zaten başarıyla yürütüldü” sözlerini kullandı.

“HER ŞEYİ TAM ZAMANINDA YAPTILAR”

Çalışmaların arttırarak devam ettiğini belirten Büyükakın, “İtalya’da bir şehirden birçok yere dağıldı. Orada stratejik bir hata yapıldı. Tatil ilan ettiler ve insanlar diğer şehirlere yayıldılar. Fakat biz enfeksiyonun başlamadığı bir tarihte tatili ilan ederek bakanlıklarımız her şeyi tam zamanında yaptılar. Ne erken ne de geç yapılması daha iyidir. Erken yapıldığında da panik durumu başlayabilir. Genel hijyen çalışmalarını zaten titizlikle sürdürüyorduk, şimdi artırarak devam ettiriyoruz. İnşallah salgının daha fazla gelmemesini temenni ediyoruz ve bu süreci başarıyla yürütüyoruz” dedi.

A, B VE C PLANLARIMIZ HAZIRDIR

Büyükakın sözlerinin sonunda şunları söyledi: “Büyükşehir Belediyesi olarak tüm toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmalarını arttırdık. Daha sonra riskin arttığını görünce su kesintilerini iptal ettirerek, kesilmesi gerekenleri de erteleme kararı aldık. Camilerde ilaçlama çalışmalarına başladık, okullarımızda çalışmalarımız sürüyor. İlgili kurumlarla temas halinde hareket ediyoruz. Elimizde şuanda 30 milyon metrekare kapalı alanı dezenfekte edecek ilaç stoğumuz bulunuyor. Bu konuda bir endişenin olmaması gerekiyor. Bu elimizdeki stoklar yeterli olacaktır. A planlarımız hazır. B ve C planlarımız da hazırdır. Tüm belediyelerimiz ve kamu kuruluşlarımızla koordine olduk ve tüm tedbirlerimizi aldık. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de bu çalışmalar ivedilikle yürütülecektir.”