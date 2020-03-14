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TOBB haksız fiyat artışına tedbir aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı RifatHisarcıklıoğlu, 81 ildeki oda ve borsalardan, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin cezası vermeleri gerektiğini belirtti
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı RifatHisarcıklıoğlu, 81 ildeki oda ve borsalardan, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştırmalarını istediklerini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip coronavirüsü (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı aldıkları tedbirler konusunda bilgi verdi.

“SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

81 ildeki oda ve borsalara yazı gönderdiklerini belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “TOBB olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı 81 ildeki 365 oda ve borsamızdan disiplin mekanizmalarını çalıştırmalarını ve hak ettikleri cezaları vermelerini istedik. Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız” ifadelerine yer verdi.

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