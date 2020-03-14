Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:03 TSİ- Ekonomi G: Bugün 16:04 TSİ

4 enerji şirketine ceza kesildi

BP Petrolleri, Petrol Ofisi, Shell &Turcas Petrol ve OpetPetrolcülük’e 2018 gelirlerinin yüzde 1’i oranında idari para cezası verildi
mask

Rekabet Kurumu, akaryakıt sektörü ile ilgili soruşturmasını sonuçlandırırken; BP Petrolleri, Petrol Ofisi, Shell &Turcas Petrol ve OpetPetrolcülük’e 2018 gelirlerinin yüzde 1’i oranında idari para cezası verildi. 4 akaryakıt şirketine kesilen cezanın yaklaşık 1.5 milyar TL olduğu belirtiliyor. Rekabet Kurumu’nun açıklamasında bayilere yönelik uygulamalar ile 4054 sayılı rekabetin korunması hakkında kanunun 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığı ifade edildi.

İDARİ PARA CEZASI

Dört şirketin bayilerinin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine oybirliği ile karar verildi. Söz konusu dört şirkete rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar ile hakim durumu kötüye kullanma kapsamında 2018 gayri safi gelirlerinden yüzde 1 oranında idari para cezası verilmesine karar verildi.

Bugün 16:03 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Zeytinoğlu sanayi üretimini değerlendirdi mask
Zeytinoğlu sanayi üretimini değerlendirdi
THBB: İnşaat sektörü, şubatta kısmen iyileşti mask
THBB: İnşaat sektörü, şubatta kısmen iyileşti
“Ekonomideki yavaşlama hükümetlere bağlı” mask
“Ekonomideki yavaşlama hükümetlere bağlı”
Perakende satış hacmi endeksleri açıklandı mask
Perakende satış hacmi endeksleri açıklandı
Hyundai Elantra “Parametrik Dinamik” bir tasarımla geliyor mask
Hyundai Elantra “Parametrik Dinamik” bir tasarımla geliyor
Zeytinoğlu ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi mask
Zeytinoğlu ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi! mask
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi!
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük mask
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük
3 çocuk annesi hayatını kaybetti mask
3 çocuk annesi hayatını kaybetti
Limoncu Kemal yaşamını yitirdi mask
Limoncu Kemal yaşamını yitirdi

GALERİ

Kocaeli güne yoğun sis ile başladı mask
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor mask
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı! mask
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı!
Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL