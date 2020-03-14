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‘100 bin konut’ kuraları canlı yayında çekilecek

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın ‘100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’ kapsamında kura çekimlerinin bir bölümü tamamlanırken corona virüsü nedeniyle geri kalan kura törenleri iptal edildi
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın ‘100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’ kapsamında kura çekimlerinin bir bölümü tamamlandı. İlimizde de İzmit, Gebze ve Körfez’de TOKİ kuralarıçekilerek yüzlerce vatandaş ev sahibi oldu. TOKİ küresel bir salgın haline gelen yeni tip corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında devam eden ‘100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’ kura törenlerini iptal etti.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYINLANACAK

Kuralar, açıklanan kura takvimi değiştirilmeden, aynı tarihlerde Noter huzurunda TOKİ sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak. Merakla beklenen İstanbul kuraları için ilk tarih 16 Mart. Tuzla projesi için çekilecek kuralar saat 11.00’de canlı yayınlanacak. Kura töreninde 5 bin 750 konut için kura çekilecek.

Bugün 16:03 TSİ - Gündem

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