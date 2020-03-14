‘100 bin konut’ kuraları canlı yayında çekilecek

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın ‘100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’ kapsamında kura çekimlerinin bir bölümü tamamlandı. İlimizde de İzmit, Gebze ve Körfez’de TOKİ kuralarıçekilerek yüzlerce vatandaş ev sahibi oldu. TOKİ küresel bir salgın haline gelen yeni tip corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında devam eden ‘100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’ kura törenlerini iptal etti.
SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYINLANACAK
Kuralar, açıklanan kura takvimi değiştirilmeden, aynı tarihlerde Noter huzurunda TOKİ sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak. Merakla beklenen İstanbul kuraları için ilk tarih 16 Mart. Tuzla projesi için çekilecek kuralar saat 11.00’de canlı yayınlanacak. Kura töreninde 5 bin 750 konut için kura çekilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz