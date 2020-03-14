Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:04 TSİ- Gündem G: Bugün 16:06 TSİ

Turkcell’in yeni başkanı Aksu

Turkcell’e 2016’da CFO olarak katılan ve son bir yıldır da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Bülent Aksu, Turkcell’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Turkcell’deCFO’luk döneminde dikkatleri üzerine toplayan, bu performansı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine layık görülen Bülent Aksu, Turkcell’de yeni yönetim kurulu başkanı oldu. Aksu, Bakan Yardımcılığı görevini de sürdürecek. Turkcell’e 20 Temmuz 2016’da katılan Bülent Aksu, CFO’luğu döneminde bilanço ve kur riski yönetimindeki performansı ile dikkat çekmişti. 2019 yılı Mart ayında yapılan Turkcell Genel Kurulu’nda yönetim kurulu üyeliğine seçilen Aksu, artık şirkete Yönetim Kurulu Başkanı koltuğunda katkı sağlayacak.

BÜLENT AKSU KİMDİR?

23 yıllık kariyeri boyunca telekomünikasyon, enerji, tekstil gibi kritik sektörlerde görev alan Aksu, 1996’da İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine Kuveyt Türk’te başlayan Aksu Çalık Holding, Petkim Petrokimya ve Star Rafineri gibi önemli şirketlerde çalıştı. Aksu 2016 ve 2018’de Fortune Türkiye dergisi tarafından yılın en başarılı 50 CFO’su arasında gösterilmişti.

Bugün 16:04 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TOBB haksız fiyat artışına tedbir aldı mask
TOBB haksız fiyat artışına tedbir aldı
Düğün salonları dezenfekte ediliyor mask
Düğün salonları dezenfekte ediliyor
Hünerlerini çamurda sergiliyorlar mask
Hünerlerini çamurda sergiliyorlar
“Tüm kadınlar bu heyecana ortak olsun” mask
“Tüm kadınlar bu heyecana ortak olsun”
CHP’liler corona virüsü çok da umursamadı mask
CHP’liler corona virüsü çok da umursamadı
Kocaeli'de vapur seferlerine sis engeli mask
Kocaeli'de vapur seferlerine sis engeli
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi! mask
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi!
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük mask
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük
3 çocuk annesi hayatını kaybetti mask
3 çocuk annesi hayatını kaybetti
Limoncu Kemal yaşamını yitirdi mask
Limoncu Kemal yaşamını yitirdi

GALERİ

Kocaeli güne yoğun sis ile başladı mask
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor mask
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı! mask
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı!
Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL