Turkcell’in yeni başkanı Aksu

Turkcell’deCFO’luk döneminde dikkatleri üzerine toplayan, bu performansı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine layık görülen Bülent Aksu, Turkcell’de yeni yönetim kurulu başkanı oldu. Aksu, Bakan Yardımcılığı görevini de sürdürecek. Turkcell’e 20 Temmuz 2016’da katılan Bülent Aksu, CFO’luğu döneminde bilanço ve kur riski yönetimindeki performansı ile dikkat çekmişti. 2019 yılı Mart ayında yapılan Turkcell Genel Kurulu’nda yönetim kurulu üyeliğine seçilen Aksu, artık şirkete Yönetim Kurulu Başkanı koltuğunda katkı sağlayacak.

BÜLENT AKSU KİMDİR?

23 yıllık kariyeri boyunca telekomünikasyon, enerji, tekstil gibi kritik sektörlerde görev alan Aksu, 1996’da İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine Kuveyt Türk’te başlayan Aksu Çalık Holding, Petkim Petrokimya ve Star Rafineri gibi önemli şirketlerde çalıştı. Aksu 2016 ve 2018’de Fortune Türkiye dergisi tarafından yılın en başarılı 50 CFO’su arasında gösterilmişti.