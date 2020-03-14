Apple’ın CEO’su Tim Cook tarafından yapılan açıklamada şirketin coronavirüsü araştırmaları için 15 milyon dolar bağışlayacağı belirtilirken virüse karşı Çin’de kapanan mağazalarının açılacağı belirtildi. Cook, 27 Mart tarihine kadar Çin dışındaki bütün Apple mağazalarının kapalı olacağını aktardı. CEO mağazaların kapalı olduğu dönemde internetten danışma kanallarının açık tutulacağını belirtti. Cook tarafından Apple’ın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, “Şu anda hataya yer yok. Büyük riski ne zaman arkada bırakacağımızı bilmiyoruz” dedi.
Bugün 16:05 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:07 TSİ
Apple mağazaları iki hafta kapalı olacak
Apple'ın CEO'su Tim Cookcoronavirüsü sebebiyle Çin dışındaki bütün Apple mağazalarının 27 Mart tarihine kadar kapalı olacağını açıkladı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz