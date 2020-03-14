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Yerel yönetimlerden temizlik hassasiyeti bekliyoruz

Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde hizmet veren Elit Büfe’nin Sahibi Selçuk Balyemez, “Çöp kutularının ve oturma yerlerinin arttırılmasını istiyoruz. Yerel yönetimlerden özellikle temizlikle ilgili daha hassas olmalarını bekliyoruz” dedi
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“Bizi Size Ulaştıranlar” yazı dizimizin bugünkü konuğu İzmit Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 22 adresinde hizmet veren Elit Büfe’nin Sahibi Selçuk Balyemez. 4 yıldır Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde hizmet verdiklerini ifade eden 38 yaşındaki Balyemez, piyasaların durgunluğunu belirtirken tramvay yolunun da bulunduğu caddeyi hareketlendirdiğini söyledi. Öte yandan Balyemez, yerel yönetimlerden özellikle temizlik konusunda hassasiyet beklediklerini ifade etti.

“TRAMVAY YOLU, CADDEYİ HAREKETLENDİRDİ”

Balyemez, “4 yıldır bu caddede hizmet veriyoruz. Piyasalar genel olarak biraz durgun. İnsanlar alışveriş yaparken zorlanıyor, dolayısıyla hesaplı alışveriş yapmayı tercih ediyor. Tramvay yolu hizmet verdiğimiz caddenin hareketlenmesini sağladı. Yayalaşma sağlanınca insan yoğunluğu arttı” dedi.

“ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA ZORLANIYORUZ”

Devamında Balyemez, “Ancak çöp kutularının ve oturma yerlerinin arttırılmasını istiyoruz. Yerel yönetimlerden özellikle temizlikle ilgili daha hassas olmalarını bekliyoruz. Bir de biz araçlarımızla giriş çıkışlarda zorluk çekiyoruz. Günün belli saatlerinde araç giriş çıkışlarının sağlanması bizim işlerimizi olumlu yönde etkiler” ifadelerine yer verdi.

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