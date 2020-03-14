Büyükakın, kız öğrencilere tecrübelerini aktardı

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli İlim Yayma Cemiyeti Şehit Esma Öğrenci Yurdu’nda kalan kız öğrencileriyle bir araya gelerek, gençlerin taşıdıkları misyon ve görevler üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Soru cevap şeklinde geçen ve medeniyet inşasında yapılması gerekenlerin ne olduğuna dair fikirlerin dile getirildiği birliktelikte Büyükakın, öğrencilerin Büyükşehir Belediyesi’nden taleplerini ve önerilerini de dikkatlice dinledi. İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Fevzi Utaş ve beraberindeki heyetin de yer aldığı buluşmada, gençlerin “Başarının sırrı nedir?” sorusuna Büyükakın, “Samimiyetle çalışmaktır” dedi.