Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:12 TSİ- Gündem G: Bugün 16:17 TSİ

Büyükakın, kız öğrencilere tecrübelerini aktardı

Başkan Tahir Büyükakın, Kocaeli İlim Yayma Cemiyeti Şehit Esma Öğrenci Yurdu’nda kalan kız öğrencileriyle bir araya gelerek, gençlerin taşıdıkları misyon ve görevler üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi
mask

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli İlim Yayma Cemiyeti Şehit Esma Öğrenci Yurdu’nda kalan kız öğrencileriyle bir araya gelerek, gençlerin taşıdıkları misyon ve görevler üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Soru cevap şeklinde geçen ve medeniyet inşasında yapılması gerekenlerin ne olduğuna dair fikirlerin dile getirildiği birliktelikte Büyükakın, öğrencilerin Büyükşehir Belediyesi’nden taleplerini ve önerilerini de dikkatlice dinledi. İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Fevzi Utaş ve beraberindeki heyetin de yer aldığı buluşmada, gençlerin “Başarının sırrı nedir?” sorusuna Büyükakın, “Samimiyetle çalışmaktır” dedi.

Bugün 16:12 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yerel yönetimlerden temizlik hassasiyeti bekliyoruz mask
Yerel yönetimlerden temizlik hassasiyeti bekliyoruz
Turkcell’in yeni başkanı Aksu mask
Turkcell’in yeni başkanı Aksu
‘100 bin konut’ kuraları canlı yayında çekilecek mask
‘100 bin konut’ kuraları canlı yayında çekilecek
TOBB haksız fiyat artışına tedbir aldı mask
TOBB haksız fiyat artışına tedbir aldı
Düğün salonları dezenfekte ediliyor mask
Düğün salonları dezenfekte ediliyor
Hünerlerini çamurda sergiliyorlar mask
Hünerlerini çamurda sergiliyorlar
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi! mask
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi!
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük mask
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük
3 çocuk annesi hayatını kaybetti mask
3 çocuk annesi hayatını kaybetti
Limoncu Kemal yaşamını yitirdi mask
Limoncu Kemal yaşamını yitirdi

GALERİ

Kocaeli güne yoğun sis ile başladı mask
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor mask
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı! mask
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı!
Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL