Serdar’daki istinat duvarı çilesi bitti

Serdar Mahallesi Girgin Sokak’ta yer alan istinat duvarının çökmesinin ardından yerine yenisinin yapılmaması nedeniyle yıllardır büyük mağduriyet yaşayan mahalle halkına seçim öncesi söz veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet verdiği sözü tuttu. Yeni istinat duvarının yapımında sona gelinirken, Başkan Hürriyet, Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Koordinatör Sercan Al, Muhtarlar Masası Koordinatörü ve Meclis üyesi Süleyman Şen, Serdar Mahallesi Muhtarlığı azaları, Fen İşleri Müdürü Burak Efe Erdoğan ve fen işleri ekibi bölgeye giderek mahalle halkıyla incelemelerde bulundu.

MAHALLELİ RAHAT BİR NEFES ALDI

Bölge halkının uzun yıllardır korkulu rüyası haline gelen, can ve mal güvenliğini tehlikeye atan alanda yeni istinat duvarının yükselmesi ile herkes rahat bir nefes aldı. Serdar Mahallesi sakinleri Hürriyet ve ekibine, yeni istinat duvarını kazandırdıkları için teşekkürlerini iletti. İnceleme sırasında Hürriyet, "Serdar Mahallesi Girgin Sokak'taki istinat duvarı kabusu artık bitti. Göreve gelmeden önce çözüm için söz verdiğimiz, mahalle sakinlerimizin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan enkazı kaldırdık” dedi.