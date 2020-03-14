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Büyükgöz: Korkmuyoruz, çalışıyoruz

Gebze Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz, ilçe genelinde koronavirüse karşı alınan önlemleri denetledi
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Gebze’de korona virüsü salgın riskine karşı hijyen çalışmaları ilçenin dört bir yanında hız kesmeden devam ediyor. İlçede bulunan okullarda ve camilerde tamamlanan dezenfektan ilaçlama ve diğer hijyen çalışmaları çocukların yoğunlukla kullandığı park ve bahçelerde de devam ediyor. Çalışmaları sahada denetleyen Gebze Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz, “Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs çok şükür ki ülkemizde tehdit oluşturacak düzeye ulaşmadı. Korona virüsten korkmuyoruz. Salgın riskine karşı tedbirlerimizi aldık ve sürdürüyoruz. Parklarda da çalışmalarımıza ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Önlemleri geliştireceğiz" dedi.

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