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Kandıra’da korona önlemlerini aldı

Kandıra Belediyesi, ilçe genelinde koronavirüse karşı önlemler kapsamında temizlik çalışmalarını tamamladı
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Kandıra Belediyesi, ülke genelinde alınan virüs önlemleri kapsamında ilçede temizlik çalışmaları başlattı. Ekipler insanların toplu halde kullandıkları ibadethaneler, resmi kurumlar, belediyenin tüm birimleri ve birçok yerde dezenfekte, temizleme ve ilaçlama çalışmalarını tamamladı. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, "Toplu ibadet merkezlerimizi, resmi kurumlarımızı ve ilçe halkımızın ortak kullanım alanlarını kendi belediyemizden başlayarak toplumun yoğunca kullandığı alanları dezenfekte ediyoruz. Virüs salgınlarından etkilenmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız. Devlet ve millet olarak birlikte el ele vererek bu sıkıntıyı da atlatacağız" diye konuştu.

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