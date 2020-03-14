Dilovası Belediyesi’nden koronavirüs seferberliği

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Türkiye’de başlayan hijyen çalışmalarına Dilovası Belediyesi de katıldı. Dilovası Belediyesi ekipleri özel toplu taşıma araçları ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanları virüse karşı uluslararası kalite belgeli, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaçlarla dezenfekte ediyor.Başkan Şayir, "Vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını daha sağlıklı bir şekilde kullanmaları için bu işlemleri belli periyotlarla yapıyoruz. Bu sayede vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla toplu taşıma araçlarımızı tercih edebilirler" diye konuştu.