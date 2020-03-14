Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:20 TSİ- Gündem G: Bugün 16:22 TSİ

Dilovası Belediyesi’nden koronavirüs seferberliği

Dilovası Belediyesi, ilçede bulunan toplu taşıma araçlarını ve vatandaşların yoğun kullandıkları alanları dezenfekte çalışmalarına devam ediyor
mask

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Türkiye’de başlayan hijyen çalışmalarına Dilovası Belediyesi de katıldı. Dilovası Belediyesi ekipleri özel toplu taşıma araçları ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanları virüse karşı uluslararası kalite belgeli, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaçlarla dezenfekte ediyor.Başkan Şayir, "Vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını daha sağlıklı bir şekilde kullanmaları için bu işlemleri belli periyotlarla yapıyoruz. Bu sayede vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla toplu taşıma araçlarımızı tercih edebilirler" diye konuştu.

Bugün 16:20 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kandıra’da korona önlemlerini aldı mask
Kandıra’da korona önlemlerini aldı
Büyükgöz: Korkmuyoruz, çalışıyoruz mask
Büyükgöz: Korkmuyoruz, çalışıyoruz
Büyükakın, kız öğrencilere tecrübelerini aktardı mask
Büyükakın, kız öğrencilere tecrübelerini aktardı
Yerel yönetimlerden temizlik hassasiyeti bekliyoruz mask
Yerel yönetimlerden temizlik hassasiyeti bekliyoruz
Turkcell’in yeni başkanı Aksu mask
Turkcell’in yeni başkanı Aksu
‘100 bin konut’ kuraları canlı yayında çekilecek mask
‘100 bin konut’ kuraları canlı yayında çekilecek
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi! mask
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi!
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük mask
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük
3 çocuk annesi hayatını kaybetti mask
3 çocuk annesi hayatını kaybetti
Limoncu Kemal yaşamını yitirdi mask
Limoncu Kemal yaşamını yitirdi

GALERİ

Kocaeli güne yoğun sis ile başladı mask
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor mask
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı! mask
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı!
Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL