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‘Roma’dan Günümüze’ sergisi sanatseverlerle buluştu

Doğu Roma İmparatorluğu başkenti Nicomedia’dan ilham alınarak yapılan, “Roma’dan Günümüze” konulu Karma Heykel ve Seramik Sergisi sanatseverlerle buluştu
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Metafor Sanat Derneği tarafından düzenlenen “Roma’dan Günümüze” konulu Karma Heykel ve Seramik Sergisi, İzmit Tarihi Gar Sergi Salonu’nda açıldı. Sergi açılışına İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen, Müze Müdürü Serkan Gedük, Büyükşehir Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürü Araştırmacı Yazar Volkan Şenel, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol’unda aralarında bulunduğu çok sayıda sanatsever ve davetli katıldı.

12 SANATÇI YER ALDI

İl Müdür Vekili Ercan Yamen, sanatçıları başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Doğu Roma İmparatorluğu başkenti Nicomedia’dan ilham alınarak yapılan eserlerin yer aldığı sergide; Yasemin Demirel, Selma Piro, Elif Kalecier, Belma Büyükarman, Ceren Acurman, Zuhal İdin Uykal, Jale Çetin, SerenayPınarcıoğlu, Gülçin Alptekin, Ayşenur Selek,  Dilek Bayramgürler ve Ezel Bayar Yılmaz olmak üzere 12 sanatçının çalışmaları yer aldı. 2 hafta boyunca açık kalacak sergi her gün saat 09.30- 17.30 arasında gezilebilecek.

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