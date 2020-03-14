Cantürk, ihtiyar delikanlıları hastalıkla ilgili bilgilendirdi

Büyükşehir Belediyesi’nin yaşlılar için başlattığı ‘Hayatın İçindeyim’ projesi kapsamında seminerler düzenleniyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, projeye katılan ihtiyar delikanlılara yaşlılıkta hastalıklarla baş etme, kanser hastalıkları konularını kapsayan seminer verdi.

“MUTLAKA HAYATIN İÇİNDE YER ALIN”

Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Dünya nüfusu da yaşlanıyor. Bunun için Hayatın İçindeyim gibi projelerin artması gerekiyor. Dünyanın her yerinde en yaşlı insan sayısı artıyor. Hayat bir döngü. Çocukluk ve yaşlılık dönemleri birbirine çok benziyor. Sorunlarla başa çıkabilirseniz yaşlılıkta da keyif alabileceğiniz bir dönem olarak geçecektir. Mutlaka hayatın içinde yer alın. Bir meşgale olmadığı sürece insanların çok daha kolay hayattan vazgeçtiklerini görüyoruz. Bunun için her insana bir meşgale şart” dedi.