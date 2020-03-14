İGSAŞ’ta Kalkavan, Uysal ve Büyük emekliliğe uğurlandı

İGSAŞ Genel Müdürü Turan Tok ve yönetici arkadaşları, Satınalma Müdürü Hasan Kalkavan, Bakım Onarım Müdürü Mehmet Uysal ve Elektrik Bakım ve Planlama Baş Mühendisi Sinan Büyük’ü emekliliğe uğurladı. Emex Otel’de gerçekleşen toplantıda konuşan İGSAŞ Genel Müdürü Turan Tok, “Sinan Büyük 36 yıl, Mehmet Uysal ve Hasan Kalkavan 43 yıl şirketimize hizmet etmiş olup isimlerini İGSAŞ tarihine altın harflerle yazdırdılar. Kendilerine teşekkür eder, emekliliklerinin sağlık içerisinde geçmesini dilerim” dedi. Ardından emekliliğe ayrılanlara hediyeleri takdim edildi.

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İGSAŞ Genel Müdürü Turan Tok, Genel Müdür Yardımcısı Ercan Karasu, Genel Müdür Teknik Danışmanı Nejdet Çakır, Fabrika Müdürü Kutay Durna, Personel ve Sosyal İşler Müdürü Taner Doğan, Satınalma Müdürü Ayşin Donat, Pazarlama Satış ve Sevkiyat Müdürü Vedat Altınok, Üretim Müdürü Muhammet Can, Liman Müdürü Özkan Uygur, Bakım Onarım Müdürü Yusuf Barış, Proje ve Teknik Kontrol Müdürü Taner Şanlı, Teknik Hizmetler Müdürü Emre Suner, İşyeri Hekimi Dr. Murat Ölçer, Sevkiyat Baş Mühendisi Hasan Uzunhasanoğlu, Uzman İbrahim Korkut ve eşleri katıldı.