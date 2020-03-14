İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve Yürütme Kurulu üyeleri Güliz Yavuz, Lütfi Bodur ve Esen Bayraktar Erdinç, Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşu münasebetiyle Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı’nı ziyaret etti. Hüseyin Erol, tüm Erzurumluları kurtuluşun 102’nci yıldönümü nedeniyle kutladıktan sonra, İKK kuruluş ve oluşumu hakkında bilgi verdi. Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Sekreteri Murat Şenel ise, “Bu ziyaretten dolayı memnuniyetini belirtikten sonra, her zaman destekçiniz olacağız” dedi.
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Kent Konseyi’nden Erzurumlular Vakfı’na ziyaret
İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve yönetimi, Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılı nedeniyle Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı’na ziyarette bulundu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz