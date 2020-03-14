Kent Konseyi’nden Erzurumlular Vakfı’na ziyaret

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve Yürütme Kurulu üyeleri Güliz Yavuz, Lütfi Bodur ve Esen Bayraktar Erdinç, Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşu münasebetiyle Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı’nı ziyaret etti. Hüseyin Erol, tüm Erzurumluları kurtuluşun 102’nci yıldönümü nedeniyle kutladıktan sonra, İKK kuruluş ve oluşumu hakkında bilgi verdi. Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Sekreteri Murat Şenel ise, “Bu ziyaretten dolayı memnuniyetini belirtikten sonra, her zaman destekçiniz olacağız” dedi.