Körfez Belediyesi koronaya karşı teyakkuzda

Körfez Belediyesi, Çin ve İtalya'da etkisini gösteren, dünyanın farklı ülkelerinde hızla yayılan korona virüs hastalığına karşı alınan tedbirleri artırdı. Körfez’deki dezenfekte çalışmalarını iki katına çıkartan belediye ekipleri ibadethaneler, parklar, duraklar, bankamatikler, üst geçitler, kamu kurumları, halkın yoğun olarak kullandığı alt geçitler ve çöp bidonlarını salgın hastalığa karşı ilaçlama çalışmaları yaptı. Belediye ekiplerinin korona virüse karşı aldığı tedbirler, hız kesmeden devam ediyor.