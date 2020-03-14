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Körfez Belediyesi koronaya karşı teyakkuzda

Türkiye’de ilk korona virüsü vakasının açıklanmasının ardından harekete geçen Körfez Belediyesi kamu kurumları, ibadethaneler, parklar, duraklar, bankamatikler, üst geçitler, halkın yoğun olarak kullandığı alt geçitler ve çöp bidonlarını dezenfekte çalışmasını kesintisiz sürdürüyor
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Körfez Belediyesi, Çin ve İtalya'da etkisini gösteren, dünyanın farklı ülkelerinde hızla yayılan korona virüs hastalığına karşı alınan tedbirleri artırdı. Körfez’deki dezenfekte çalışmalarını iki katına çıkartan belediye ekipleri ibadethaneler, parklar, duraklar, bankamatikler, üst geçitler, kamu kurumları, halkın yoğun olarak kullandığı alt geçitler ve çöp bidonlarını salgın hastalığa karşı ilaçlama çalışmaları yaptı. Belediye ekiplerinin korona virüse karşı aldığı tedbirler, hız kesmeden devam ediyor.

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