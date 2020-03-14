Körfez Belediyesi, Çin ve İtalya'da etkisini gösteren, dünyanın farklı ülkelerinde hızla yayılan korona virüs hastalığına karşı alınan tedbirleri artırdı. Körfez’deki dezenfekte çalışmalarını iki katına çıkartan belediye ekipleri ibadethaneler, parklar, duraklar, bankamatikler, üst geçitler, kamu kurumları, halkın yoğun olarak kullandığı alt geçitler ve çöp bidonlarını salgın hastalığa karşı ilaçlama çalışmaları yaptı. Belediye ekiplerinin korona virüse karşı aldığı tedbirler, hız kesmeden devam ediyor.
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Körfez Belediyesi koronaya karşı teyakkuzda
Türkiye’de ilk korona virüsü vakasının açıklanmasının ardından harekete geçen Körfez Belediyesi kamu kurumları, ibadethaneler, parklar, duraklar, bankamatikler, üst geçitler, halkın yoğun olarak kullandığı alt geçitler ve çöp bidonlarını dezenfekte çalışmasını kesintisiz sürdürüyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz