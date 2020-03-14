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Gölcükspor İstanbul'dan puansız döndü: 2-1

3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, bugün oynadığı maçta, Maltepe Stadı’nda, İstanbul Halide Edip Adıvar takımına konuk oldu.
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3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, bugün oynadığı maçta, Maltepe Stadı’nda, İstanbul Halide Edip Adıvar takımına konuk oldu. Kırmızı Siyahlılar, Hüseyin’in 19, Çağatay’ın 57. Gollerine engel olmadı. İkinci yarı biraz toparlanan ekip, Yücel’in 71. Dakikadaki golüyle farkı bire indirdi. Ama maç bu sonuçla bitti. Seyircisiz oynanan maçta, Gölcükspor önemli puan kaybına uğradı.

HALİDE EDİP ADIVAR SK:2 -GÖLCÜKSPOR: 1

STAT: Maltepe Hasan Polat

HAKEMLER:  Burak Fillik**, Yusuf Şimşek**, Nezihi Aytar**  

İSTANBUL HALİDE EDİP ADIVAR: Evren**, Hakan**, Necati**, Çağatay**, Erman**, Furkan**, Muhammet** (Mustafa dk.80 ?), Hüseyin**, Dursun**, Tugay** (Furkan dk.88 ?), Fevzi** (Uğur Erk dk. 76 **)

GÖLCÜKSPOR: İlyas**, Ali Mert**, Evren**, Kadir**, Akın**, Muhammet** (Emre Yüksektepe dk.60 **), Batuhan Boyoğlu ** (Muhammet Yeşilyurt dk.80 ?), Furkan** (Yücel dk.61 **), İsmail**, Taha**, Aykut**

SARI KARTLAR: Dursun dk.24, Furkan dk.34, Tugay dk.44, Muhammet dk.51, Fevzi Can dk.69, Akın dk.69

GOLLER: Hüseyin dk.19, Çağatay dk.57, Yücel dk.71

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Bugün 17:02 TSİ - Spor

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