Bulut: Koronsvirüsle mücadelede iktisadi tedbirler de ivedilikle hayata geçirilmeli

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, pandemi ilan edilen Koronavirüs salgınının iktisadi kayıplarına dikkat çeken önemli bir açıklama yaptı. Salgınla mücadelenin iktidasi açıdan da ele alınması gerektiğine vurgu yapan Başkan Bulut açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Çin’de ortaya çıkan ve 120’yi aşkın ülkeye yayılan Koronavirüs, iktisadi etkileriyle de bütün dünyayı tehdit etmektedir. Virüse karşı alınan uygun önlemler bakımından Türkiye, en başarılı ülkelerden biri olmuştur. Aynı başarının iktisadi etkileri yönetmek için de ortaya konmasını umut ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve esenliği önceliğimizdir. Ancak ekonominin ve ticari hayatın sağlıklı işleyişine de, ülkenin ve herkesin ihtiyacı var. Pandemi için alınan önlemlerin, iktisadi sonuçları hızla değerlendirilmeli ve gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, iktisadi tedbirler hayata geçirilmelidir.

REHABİLİTASYON MERKEZLERİ ÖRNEĞİ

Koronavirüs için alınan önlemlerin kısıtlayıcı etkileri, özellikle işverenler için talepte daralma ve maliyetlerde artış olarak kendini hissettirmektedir. Okulların tatil edilmesi, toplantı ve organizasyonların iptali, vatandaşların mecbur olmadıkça ülke, il, hatta ev dışına çıkmayacak olması, birçok ticari faaliyet için satışları azaltacak; buna karşın işletmelerin kira, maaş, sigorta primi gibi sabit maliyetleri karşılanmaya devam edecektir. Bu hususta, vergi indirimleri, sigorta primi muafiyetleri ve benzeri mali destekler, işletmeler için rahatlatıcı olacaktır. Özellikle bu desteklerin sektörel bazda öncelikleri değerlendirilerek verilmesi, olası ekonomik kayıpların önüne geçecektir. Örneğin, devlet desteğiyle özel öğrencilere hizmet veren rehabilitasyon merkezlerinin de bu kapsamda faaliyetleri ve öğrenci başına aldıkları destekleri durdurulmuş ama maaliyetleri devam etmektedir. Bu gibi toplumun öncelikli kesimlerine özellikli hizmet veren merkezlerin ve sektörlerin geleceği haricen düşünülmeli, devlet destekleri devam etmeli, eksik olan hizmetlerin daha sonra tamamlanmasının önü açılmalıdır.

TİCARİ YAŞAMI DESTEKLEYİCİ ÖNLEMLERİ ACİLEN BEKLİYORUZ

Kamuoyunda tartışılan ve medyaya yansıyan, fiyatlama davranışıyla ilgili kötü örneklerin, fırsatçı davranışların, Ticaret Bakanlığı ve yetkili diğer kurumlarla birlikte karşısında olacağız. Bu sıkıntılı süreci, ülke olarak, her zor koşulda olduğu gibi, el ve gönül birliği ile, sorunun farklı yönlerine ilişkin doğru politikalarla hızla atlatacağımıza inanıyor; hükümetimizden, sağlık önlemlerine benzer şekilde, ticari yaşamı destekleyici önlemleri acilen bekliyoruz."