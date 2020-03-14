Belediye Derince istediğini aldı: 1-1

Belediye Derincespor zorlu deplasmanda Turgutluspor karşı karşıya geldi. Seyircisiz maç 1-1 sona ererken, Sarı Lacivertliler istediği puanı alarak Kocaeli’ye döndü.

TURGUTLU İYİ BAŞLADI, DERİNCE DENGELEDİ

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da net goller kaçırdı. İlk 15 dakika Turgutlu etkili olurken, 15 ile 30. dakikalar arasında Belediyespor Derincespor inanılmaz goller kaçırdı. Melih’in pasında Yunus yakın mesafeden topu dışarıya gönderdi. Ardından Melih kaleci ile karşı karşıya kaldı, topu kalecinin ayaklarına nişanladı, 3 dakika sonra Tayfur Emre sağdan gönderilen topu ıskaladı. 40’da Turgutlu’da Onur Garip’in şutunda top sağ kale direğinden döndü.

YUNUS ATTI, BERABERLİK GELDİ

43. dakikada Derince ekibi topu uzun göndermek istedi. Rakibin elinden dönen top Turgutlulu futbolcuların önünde kaldı ve bu top talihsiz bir şekilde Derince ağları ile buluştu. Soldan yapılan ortada Koray’ın ters vuruşunda Derince 1-0 geriye düştü. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıya Turgutlu etkili başladı ve 3 önemli gol pozisyonundan yararlanamadı. 60’dan sonra Derince oyuna dengeyi kurdu ve 72’de Yunus Özdemir ile beraberlik golü geldi.

İKİ TAKIM DA NET GOLLER KAÇIRDI

Ceza sahası içinde topu önünde bulunan Yunus sol köşeden topu filelerle buluşturdu. Kalan sürede iki takım da öne geçecek fırsatlar buldu. Son anlarda Derince’de Efe topu gol çizgisi üzerinden çıkardı, Turgutlu’da Onur Garip karşı karşıya pozisyonda topu kaleye gönderemedi. Derince ekibinde Tayfur Emre karşı karşıya gol kaçırdı, Yiğit Ali ceza sahası içinde önünde canlanan topu ayağının altından kaçırdı ve Derince mutlak bir golden oldu.

HAKEM BASIK ÇOK KÖTÜYDÜ

Maç 1-1 sona ererken maçın hakemi son derece kötü bir yönetime imza attı. Maçın ardından özellikle Turgutlu cephesinde hakem Hamit Basık’a yoğun tepkiler vardı. 1-1 sona eren mücadelenin ardından Derince puanını 50’ye üçüncü sıradaki 1 maçı eksik Turgutlu ise puanını 49 yaptı. Kocaelispor yarın (Pazar) Kocaeli Stadı’nda Alemdağspor’u mağlup ederse bitime 5 maç kala ikinci sıradaki Derince ile arasındaki puan farkını 14’e çıkaracak.