SP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığı İzmit’te gençlik kolları başkanlığı adına bir çalışma yürüttü. Yapılan temayül ve istişarelerin ardından öne çıkan isimler ile görüşme yapılarak Murat Boztürk’ün gençlik kolları başkanı olarak atanmasına karar verildi. Atama kararının verilmesi ile birlikte Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Dursun Taş, Boztürk’e atama kararını iletti.
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SP İzmit Gençlik’e atama yapıldı
Saadet Partisi (SP) İzmit Gençlik Kolları Başkanlığına Murat Boztürk atandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz