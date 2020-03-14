SP İzmit Gençlik’e atama yapıldı

SP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığı İzmit’te gençlik kolları başkanlığı adına bir çalışma yürüttü. Yapılan temayül ve istişarelerin ardından öne çıkan isimler ile görüşme yapılarak Murat Boztürk’ün gençlik kolları başkanı olarak atanmasına karar verildi. Atama kararının verilmesi ile birlikte Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Dursun Taş, Boztürk’e atama kararını iletti.