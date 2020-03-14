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21 bin kişi umreden Türkiye'ye dönecek!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “21 bin civarında umrecimiz Suudi Arabistan’da bulunuyor, 15 Mart itibariyle tamamı ülkemize dönecektir” dedi. Erbaş, ülkeye dönenlerin 14 gün evden çıkmamalarını istedi.
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Prof. Dr. Erbaş ayrıca umre ziyaretleri geçici olarak durdurulmadan önce ziyarette olan kişilerin ve yeni gidecek umrecilerin de virüs konusunda bilgilendirildiğini belirterek, şöyle dedi:

“Mekke ve Medine’de bulunan tüm otellerimizde temizlik hususunda azami gayret gösterilmesi konusunda yetkililerin dikkatleri çekilmiş, gerekli yerlere el temizleme sıvıları konulması sağlanmıştır, ayrıca vatandaşlarımızın konakladıkları tüm otellere Sağlık Bakanlığı’nca hazırlann afişler asılmış, broşürler dağıtılmıştır. 27 Şubat 2020 tarihinde Suudi Arabistan devletince umre ziyareti için ülkeye girişler geçici olarak durdurulmuş olup bu tarihten sonra umrecilerimizin sağlıklı bir şekilde ülkemize ulaşmaları için gerekli koordinasyonlar devam etmektedir. Umreden dönen vatandaşlarımız tedbir amaçlı 14 gün boyunca evden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda bilgilendirilmiştir. Halen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) bağlı şirketler de dahil olmak üzere yaklaşık 21 bin civarında umrecimiz Suudi Arabistan’da bulunmakta olup, 15 Mart tarihi itibarıyla tamamı ülkemize dönmüş olacaktır.”

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