Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kongre takvimi kapsamında ilçe kadın kolları kongrelerinin tamamlanmasının ardından 14. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi bugün KYÖD’te gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Songül Kaya ve eski Kadın Kolları Başkanı Sevim Zerrin Özen’in yarıştığı 318 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede başkanla beraber 14 yönetim kurulu üyesi, 14 yedek yönetim kurulu üyesi ve 13 kurultay delegesi seçildi. Kongrenin Divan Başkanlığı’nı ise CHP Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Hamiyet Gülaçar yazmanlıklarını ise Nesrin Toker ve Asude Fırat Özkan yaptı.
Saat 17.30’da kapanan sandıkların sayılmasının ardından 318 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 274 delege oy kullandı. Mevcut Başkan Songül Kaya 206 oy, Sevim Zerrin Özen ise .. aldı. Kaya, oyların çoğunluğunu alarak güven tazeledi.
KAYA’NIN YÖNETİMİ:
ASİL YÖNETİM
Aslıhan Başkal
Sebahat Belek
Nalan Gülenç
Nevin Helvacı
Zeynep Karayel
Semra Kaya
Hatice Kaygusuz
Suay Özdamar
Gülten Pençe
Arife Zehra Topaloplu
Gizem Turan
Merve Tüysüz
Gülsüm Umur
Sabire Yüksel
YEDEK YÖNETİM
Ayla Arorbay Abanoz
Elif Sınırtaş
İlknur Balcıgil
Dilek Tat
Serap Uğraş
Ayşe Varol
Güneş Burnaz
Ayfer Tunçbacak
Selvi Beyhan
Leman Yargıcı
Dilay Ayten
Gülcan Sertel
Nezaket Esen
Zeynep Öz
KURULTAY DELEGELERİ
Songül Kaya
Kezban Camcı
Neşe Açıkgöz
Hilmiye Selçuk
Mine İşeri
Feryal Denizel
Aysun Kılınç
Yaşa Erdoğan
Mihtiye Satıcı
Nuray Kılıçalan
Sona İlhan
Naciye Seçilmiş
Müzehher Demir
CHP’de kadınların başkanı yeniden Songül Kaya
CHP 14. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi 2 adaylı gerçekleşti. Kongrede Mevcut Başkan Songül Kaya oyların çoğunluğunu alarak güven tazeledi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kongre takvimi kapsamında ilçe kadın kolları kongrelerinin tamamlanmasının ardından 14. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi bugün KYÖD’te gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Songül Kaya ve eski Kadın Kolları Başkanı Sevim Zerrin Özen’in yarıştığı 318 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede başkanla beraber 14 yönetim kurulu üyesi, 14 yedek yönetim kurulu üyesi ve 13 kurultay delegesi seçildi. Kongrenin Divan Başkanlığı’nı ise CHP Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Hamiyet Gülaçar yazmanlıklarını ise Nesrin Toker ve Asude Fırat Özkan yaptı.
Bugün 18:38 TSİ - Siyaset Yazdır
Muhabir Nazım Özgün Erbulan
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz