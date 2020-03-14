CHP’de kadınların başkanı yeniden Songül Kaya

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kongre takvimi kapsamında ilçe kadın kolları kongrelerinin tamamlanmasının ardından 14. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi bugün KYÖD’te gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Songül Kaya ve eski Kadın Kolları Başkanı Sevim Zerrin Özen’in yarıştığı 318 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede başkanla beraber 14 yönetim kurulu üyesi, 14 yedek yönetim kurulu üyesi ve 13 kurultay delegesi seçildi. Kongrenin Divan Başkanlığı’nı ise CHP Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Hamiyet Gülaçar yazmanlıklarını ise Nesrin Toker ve Asude Fırat Özkan yaptı.

Saat 17.30’da kapanan sandıkların sayılmasının ardından 318 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 274 delege oy kullandı. Mevcut Başkan Songül Kaya 206 oy, Sevim Zerrin Özen ise .. aldı. Kaya, oyların çoğunluğunu alarak güven tazeledi.

KAYA’NIN YÖNETİMİ:

ASİL YÖNETİM

Aslıhan Başkal

Sebahat Belek

Nalan Gülenç

Nevin Helvacı

Zeynep Karayel

Semra Kaya

Hatice Kaygusuz

Suay Özdamar

Gülten Pençe

Arife Zehra Topaloplu

Gizem Turan

Merve Tüysüz

Gülsüm Umur

Sabire Yüksel

YEDEK YÖNETİM

Ayla Arorbay Abanoz

Elif Sınırtaş

İlknur Balcıgil

Dilek Tat

Serap Uğraş

Ayşe Varol

Güneş Burnaz

Ayfer Tunçbacak

Selvi Beyhan

Leman Yargıcı

Dilay Ayten

Gülcan Sertel

Nezaket Esen

Zeynep Öz

KURULTAY DELEGELERİ

Songül Kaya

Kezban Camcı

Neşe Açıkgöz

Hilmiye Selçuk

Mine İşeri

Feryal Denizel

Aysun Kılınç

Yaşa Erdoğan

Mihtiye Satıcı

Nuray Kılıçalan

Sona İlhan

Naciye Seçilmiş

Müzehher Demir