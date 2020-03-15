Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Gebze D-100 Karayolu Sultan Orhan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Ahmet A. idaresindeki 34 T 3487 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet T. yönetimindeki 16 AEL 932 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet A. aracında sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan Ahmet A. sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet A. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz