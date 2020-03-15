Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:11 TSİ- Gündem G: Bugün 09:13 TSİ

Umre’den dönenler Ankara’da karantinaya alındı!

Medine’den Ankara’ya gelen Umre yolcuları, Esenboğa Havalimanı’na inen uçaklarının içerisinde sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere 3 farklı öğrenci yurduna götürüldü.
mask

Umre ibadetlerini tamamlayarak Medine’den Ankara’ya havalanan uçakta bulunan Türk vatandaşları, gece geç saatlerde Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Uçak piste indiği anda apronda ayrı bir bölüme çekilerek kapıları kapalı bir şekilde sağlık ekipleri beklendi. Kısa sürede uçağın olduğu bölgeye ulaşan özel kıyafetli sağlık ekipleri, uçağın içerisine girerek Umre yolculuğundan gelen Türk vatandaşlarını sağlık taramasından geçirdi.

TEDBİR AMAÇLI KARANTİNAYA ALINDILAR

Umre seyahatinden dönen vatandaşlar, uçakta yapılan sağlık taramasının ardından tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle Gölbaşı'nda 3 ayrı öğrenci yurduna götürüldü. Buraya götürülen Umre yolcuları, daha önceden kendileri için boşaltılan öğrenci yurtlarında 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak. Öte yandan polis ekipleri ise yurtlara çıkan yolları güvenlik gerekçesiyle kapatarak trafik akışını alternatif yollardan sağladı.

YURT BOŞALTILDI VE DEZENFEKTE EDİLDİ

Gece geç saatlerde yurt öğrencilerine haber veren görevliler, öğrencilerin yurdu boşaltmasını istedi. Bunun üzerine apar topar hazırlanan yurt öğrencileri, eşyalarını alarak dışarıya çıktı. Öğrenciler, yurt önüne gelen otobüslerle Ankara otogarına ya da başka yurtlara götürüldü.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencisi Furkan Tufanoğlu, gece geç saatlerde kendilerine yurttan çıkmaları gerektiğinin bildirildiğini belirterek, "Evlerimize apar topar gitmek zorunda kaldık. Hem belediye otobüsleri hem de özel servislerle bize ulaşım imkanı sağladılar. Ancak bunu aktif öğrencilerin olduğu yurtta yapmalarından dolayı kızgınım” dedi. Memleketine döneceğini söyleyen Tufanoğlu, geceyi arkadaşında geçireceğini daha sonra ise Ankara otogarından memleketine gideceğini belirtti.

Bugün 09:11 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bulut: Koronsvirüsle mücadelede iktisadi tedbirler de ivedilikle hayata geçirilmeli mask
Bulut: Koronsvirüsle mücadelede iktisadi tedbirler de ivedilikle hayata geçirilmeli
Körfez Belediyesi koronaya karşı teyakkuzda mask
Körfez Belediyesi koronaya karşı teyakkuzda
Kent Konseyi’nden Erzurumlular Vakfı’na ziyaret mask
Kent Konseyi’nden Erzurumlular Vakfı’na ziyaret
İGSAŞ’ta Kalkavan, Uysal ve Büyük emekliliğe uğurlandı mask
İGSAŞ’ta Kalkavan, Uysal ve Büyük emekliliğe uğurlandı
Cantürk, ihtiyar delikanlıları hastalıkla ilgili bilgilendirdi mask
Cantürk, ihtiyar delikanlıları hastalıkla ilgili bilgilendirdi
‘Roma’dan Günümüze’ sergisi sanatseverlerle buluştu mask
‘Roma’dan Günümüze’ sergisi sanatseverlerle buluştu
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi! mask
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi!
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük mask
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük
3 çocuk annesi hayatını kaybetti mask
3 çocuk annesi hayatını kaybetti
Limoncu Kemal yaşamını yitirdi mask
Limoncu Kemal yaşamını yitirdi
Kocaeli’de okullar tatil mi? Kocaeli’de okullarda coronavirüs tatili mask
Kocaeli’de okullar tatil mi? Kocaeli’de okullarda coronavirüs tatili
İzmit'te kolonya satışına kota! mask
İzmit'te kolonya satışına kota!

GALERİ

Kocaeli güne yoğun sis ile başladı mask
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor mask
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı! mask
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı!
Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL