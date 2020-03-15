Kandıra Çerçili köy konağına kavuştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü Kandıra İlçesi Çerçili mahallesinde bulunan atıl durumdaki eski köy okulunu yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.
ESKİ KÖY OKULU YENİLENDİ
Büyükşehir Belediyesi, köyleri modern görünüme kavuşturmak için yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ile yürütülen çalışmalar sayesinde, özellikle köylerin ortak kullanım alanlarında yapılması gereken hizmetler hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki ortak alanların onarımı ve inşasını gerçekleştiriyor. Onarımı yapılan binalar vatandaşların hizmetine sunuluyor.
ÇOK AMAÇLI SALON OLACAK
Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce Kandıra İlçesi Çerçili Mahallesinde bulunan atıl durumdaki eski köy okulu yenilendi. 150 metrekarelik kapalı alana sahip bina yenilendi. Binaya 100 metrekare kapalı alan ilave edilerek yapı 250 metrekarelik kullanım alanına yükseltildi.
İNŞASI TAMAMLANDI
İşçilik ve malzeme desteği verilen Çerçili eski köy okulunda ekipler tarafından zemin dolgusu, zemin eşitlemesi, çevre duvarı inşası, sundurma, pvc kapı ve pencere ile boya çalışması yapıldı. İnşası tamamlanan bina çok amaçlı toplantı ve etkinlik salonu olarak mahalle halkına hizmet verecek.
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Yorumlar
(1 )
Ghtr - İlimi kapatın gerek yok inşaat yenileyin birilerinin cebine para gitsin.
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