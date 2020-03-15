Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Corona virüs risk taraması Alo 184’ün sizi araması sonrası gerçekleşmektedir. Vatandaşlarımızın iyi niyetinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, bu gibi konularla karşılaşan vatandaşlarımızın ivedi olarak kolluk birimlerine 112-155-155 haber vermesini bekliyoruz” denildi.
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Corona virüs dolandırıcılarına dikkat!
Emniyet Genel Müdürlüğü, corona virüs taraması bahanesiyle dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz