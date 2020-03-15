Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:16 TSİ- Gündem G: Bugün 11:38 TSİ

İtfaiyeden kış tatbikatı

Kocaeli İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi Kartepe’de ‘2020 Kış Arama Kurtarma Tatbikatı’ gerçekleştirdi
mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi muhtemel olaylara karşı her an hazırlıklı olmak için eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli İtfaiyesi hizmet içi eğitim programı çerçevesinde tatbikat gerçekleştirdi. İtfaiye ekiplerince Kartepe Kuzuyayla Molla Yakup Çayırı mevkiinde ‘2020 Kış Arama Kurtarma’ tatbikatı düzenlendi.

 20 PERSONEL KATILDI

Tatbikat, Kocaeli İtfaiyesi personelinin ‘Karda Arama Kurtarma ve Çığ Tehlikesi’ olaylarına müdahale imkân ve kabiliyetlerini arttırmak amacı ile yapıldı. Tatbikata Kocaeli İtfaiyesi’nden 20 personel görev aldı. Karda ve zorlu koşullarda 7 saat süreyle yapılan tatbikat başarıyla sona erdi.

KAYBOLAN ŞAHIS BULUNDU

Senaryo gereği gerçekleşen tatbikatta, Kartepe Kuzuyayla Molla Yakup Çayırı mevkiine kamp ve kayak amaçlı giden dört kişi kurtarıldı. Senaryoya göre bu dört kişiden biri kamp alanından uzaklaşarak kayboldu. Kaybolan şahsa ulaşamayan vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istediler. Kaybolan şahsın uğrayabileceği çığ, donma, düşme gibi riskleri göz önünde bulunduran kurtarma ekipleri gerekli donanımla olay yerine gitti.

 TAHLİYE ÇALIŞMASI

Olay yerine gelen Kocaeli İtfaiyesi personeli arama kurtarma ekibi tarafından dağın yamacında aramalar sonucu kaybolan şahsın yeri tespit edildi. Oluşturulan emniyet sistemleri ve kurtarma ekipmanlarıyla dağın engebeli yamacından tahliye çalışması yapıldı. Kurtarılan şahıs sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

 

Bugün 09:16 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Büyükşehir personeline Sıfır Atık eğitimi mask
Büyükşehir personeline Sıfır Atık eğitimi
İtfaiyeden kış tatbikatı mask
İtfaiyeden kış tatbikatı
Kandıra Çerçili köy konağına kavuştu mask
Kandıra Çerçili köy konağına kavuştu
Bulut: Koronsvirüsle mücadelede iktisadi tedbirler de ivedilikle hayata geçirilmeli mask
Bulut: Koronsvirüsle mücadelede iktisadi tedbirler de ivedilikle hayata geçirilmeli
Körfez Belediyesi koronaya karşı teyakkuzda mask
Körfez Belediyesi koronaya karşı teyakkuzda
Kent Konseyi’nden Erzurumlular Vakfı’na ziyaret mask
Kent Konseyi’nden Erzurumlular Vakfı’na ziyaret
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi! mask
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi!
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük mask
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük
3 çocuk annesi hayatını kaybetti mask
3 çocuk annesi hayatını kaybetti
Limoncu Kemal yaşamını yitirdi mask
Limoncu Kemal yaşamını yitirdi
Kocaeli’de okullar tatil mi? Kocaeli’de okullarda coronavirüs tatili mask
Kocaeli’de okullar tatil mi? Kocaeli’de okullarda coronavirüs tatili
İzmit'te kolonya satışına kota! mask
İzmit'te kolonya satışına kota!

GALERİ

Kocaeli güne yoğun sis ile başladı mask
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor mask
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı! mask
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı!
Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL