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Büyükşehir personeline Sıfır Atık eğitimi

Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliği işbirliği ile gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi eğitimleri bu kez Büyükşehir Belediyesi personeline verildi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevreye verdiği önemi gerçekleştirdiği ve desteklediği projelerle devam ettiriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü) işbirliği ile gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi eğitimleri bu kez Büyükşehir Belediyesi personeline verildi.

SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ

Cumhurbaşkanlığı ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi gibi genel ilke ve esasların belirlenmesi amacıyla 12 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazetede "Sıfır Atık Yönetmeliği" yayımlandı.

ATIK EĞİTİMİ

Gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla başlatılan proje kapsamında çevre eğitimleri veriliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesindeki her birimden odak noktası personel belirlendi ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle personele “Sıfır Atık Projesi Bilgilendirme Eğitimi” düzenlendi.

 

ÖNEMLİ BİLGİLER

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen eğitim ,Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve İl Çevre Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında, öncelikli olarak atık oluşumunun önlenmesi, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması, nihai olarak bertaraf edilmesine dair açıklayıcı bilgiler verildi. Ayrıca elektrikli ve elektronik atıklar, atık piller, bitkisel atık yağlar, ambalaj atıkları ile sıfır atık uygulamaları ve okullarda Entegre Çevre Bilgi Sisteminin kullanımı konularında personele bilgi verildi.

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