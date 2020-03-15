Korkutan deprem!

AFAD depremin saatini 08:36 olarak duyurdu.\n\n\nKandilli Rasarhanesi de depreminin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 4,6 olarak a\u00e7\u0131klad\u0131.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t\n\t\t\t\t\t\t \n\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t \n\t\n\t\n\t\t\n\t \n\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t pushfn('ads'); \n
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Yorumlar
(1 )
Hasan Ağır - Hala milleti korkutuyorsunuz.Kardeşim bu depremi kimse duymaz bile.5 İN üzerinde deprem olursa korkutan diye yazın.
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