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Korkutan deprem!

Gelen son dakika haberine göre; Karadeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

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AFAD depremin saatini 08:36 olarak duyurdu.

Kandilli Rasarhanesi de depreminin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.

Bugün 09:28 TSİ - Gündem

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Yorumlar

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Hasan Ağır - Hala milleti korkutuyorsunuz.Kardeşim bu depremi kimse duymaz bile.5 İN üzerinde deprem olursa korkutan diye yazın.

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