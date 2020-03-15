Tolga Havuç'dan Korona virüs açıklaması

Kulüp, İzmit Belediyesi başta olmak üzere Türkiye Cimnastik Federasyonu, Kocaeli Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kocaeli Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Ak Güler Gurup A.Ş ve Kocaeli Anneleri başta olmak üzere 150’nin üzerinde sivil toplum kuruluşunun destekleriyle düzenleyeceği 7. Olimpiyat Yıldızları Cimnastik ve Bale Şöleni programını gündemde olan virüs tehlikesi sebebiyle ileriki bir tarihe ertelendiğini duyurdu…

İlimizin başarılı gençlerinden olan Kulüp Başkanı Tolga Havuç, twitter hesabından yapmış olduğu açıklamaya göre;

‘Kamuoyuna saygılarımızla…

Türk sporunun markası olan İzmit Belediyemizin, taban birliklerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın destekleriyle 7.sini düzenleyeceğimiz ve ekibimizle birlikte önemli mesai harcayarak hazırlandığımız büyük şölenimiz gündemde olan virüs nedeniyle ertelenmiştir.’ Dedi