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Bugün 09:44 TSİ- Ekonomi G: Bugün 09:47 TSİ

Korona altını da vurdu

Dönem dönem dövizle birlikte yukarı yönlü hareketlilik yaşayan altın fiyatları geçtiğimiz hafta rekor seviyelere ulaşmıştı
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Ardından altın fiyatlarında sert yükseliş durdu. Peki çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

İşte güncel rakamlar...

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 522,19 Lira

Yarım altın: 1.046,45 Lira

Gram altın: 311,39 Lira

Cumhuriyet altını: 2.154,00 Lira

Bugün 09:44 TSİ - Ekonomi

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