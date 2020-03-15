Korona altını da vurdu

Ardından altın fiyatlarında sert yükseliş durdu. Peki çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
İşte güncel rakamlar...
ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın: 522,19 Lira
Yarım altın: 1.046,45 Lira
Gram altın: 311,39 Lira
Cumhuriyet altını: 2.154,00 Lira
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz