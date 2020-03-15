Korona altını da vurdu

Ardından altın fiyatlarında sert yükseliş durdu. Peki çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

İşte güncel rakamlar...

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 522,19 Lira

Yarım altın: 1.046,45 Lira

Gram altın: 311,39 Lira

Cumhuriyet altını: 2.154,00 Lira