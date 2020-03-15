Bilgievleri yol gösterdi, onlar başarılı oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının eğitime yönelik hizmetleri arasında başı çeken ve Türkiye'ye örnek olan Bilgievleri, öğrencilerinin ellerinden tutmaya devam ediyor. Ertuğrulgazi Bilgievi öğrencileri Murat Yiğit, Cafer Durdeniz, Meryem Bengisu Kayta ve Mesude Aygün, Tekvando sporunda Bilgievi’ndeki hocalarının yol göstermesiyle önemli başarılar elde etti.

“SOKAKTA ARKADAŞLARIMLA KAVGA EDİYORDUM”

Şuanda Türkiye Şampiyonasına hazırlanan sporculardan Bilgievi öğrencisi Murat Yiğit, “ Yaşım itibariyle sokakta arkadaşlarımla kavga ederdim. Durumu Fark Eden Hocam Beni Bu Spora Yönlendirdi.” dedi. Sporun dışında derslerine Bilgievi sayesinde yoğunlaştığını söyleyen Murat “Bilgievi sayesinde il bazında birçok derece yaptım. Haziran ayında bölge dereceleri ve Türkiye Şampiyonasına katılacağım. Artık spor benim her şeyim, hayatımı tam anlamıyla dolduruyor.” ifadelerini kullandı.

“BİLGİEVİ’NİN BANA BİRÇOK FAYDASI OLDU”

Haziran ayında yapılacak Türkiye Tekvando Şampiyonasına hazırlanan öğrencilerden Cafer Durdeniz isimli öğrenci ise 8 yıldır Bilgievine gittiğini ve kendisine birçok fayda sağlandığını söyledi. Bilgievinde öğretmenlerin kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade eden Cafer, derslerimde çok düzelme oldu. Tabi mahallede çok hareketli bir yaşamımız vardı. Hocalarımız sürekli bizi çağırıyorlardı ve farklı farklı sporlarda deniyorlardı. En son Tekvandonun bana fayda vereceğini söylediler ve bu sporu yapmam için önümü açtılar. Şuan şampiyonalara hazırlanıyorum ileride Avrupa şampiyonluğunu hedefliyorum” diye konuştu.

“HOBİ DİYE BAŞLADIM, ÖĞRETMENİN BIRAKMA DEDİ”

Uzun süredir Bilgievi öğrencisi olan ve Haziran ayında yapılacak Türkiye Tekvando Şampiyonasına hazırlanan bir başka öğrenci Meryem Bengisu Kayta ise Tekvando sporuna anne tavsiyesi üzerine hobi olarak başladığını ifade etti. Bilgievi öğretmeninin Tekvandoyu bırakma demesi üzerine devam ettiğini ve kısa sürede birçok başarı elde ettiğini söyleyen Kayta, ulaşım, iletişim ve konaklama gibi her türlü ihtiyaçlarının Büyükşehir tarafından desteklendiğini belirtti. Meryem Bengisu “ Bilgievi sadece bir ders yeri değildir. Görüldüğü üzere bizler sporcu olarak buradan desteklendik. Hocalarımız bizimle ilgilendi.” dedi.

“SPORCU OLACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM”

12 yaşındaki Mesude Aygün isimli öğrenci ise uzun süredir Bilgievi öğrencisi olduğunu, spora başlamadan önce ise bu şekilde bir hayalinin bile olmadığını söyledi. Özelikle Bilgievi öğretmenlerinin kendisini yönlendirdiğini belirten Mesude daha sonra içinde bu şekilde bir hayal oluşmaya başladığını aktararak “Bilgievine çok teşekkür ediyorum, öğretmenlerim sürekli benimle ilgilendi ve beni eğittiler. Şimdi de sıkı çalışıyorum, ileride ne olur bilmem ama iyi başarılar elde etmek için çok çalışacağım.” dedi.