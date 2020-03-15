Vergi memurları evlere gidecek

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre Gelir İdaresi Başkanlığı, corona virüsü nedeniyle oluşabilecek sağlık risklerini önlemek amacıyla mükellefleri uyaran bir açıklama yaptı. Vergi dairelerindeki tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılabileceği belirtilen açıklamada, vergi mükelleflerinin bizzat vergi dairelerine gitmek yerine bu yöntemi kullanmaları istendi.

“VERGİ DAİRELERİNE GİTMEYİN”

GİB’in açıklamasında şöyle denildi: Vergi mükelleflerimiz tarafından bizzat vergi dairelerine gidilerek yapılan vergi ödeme, beyanname gönderme, dilekçe verme, başvuru yapma vb. işlemlerin Başkanlığımızca mükelleflerimizin hizmetine sunulan WEB veya MOBİL uygulamalar üzerinden elektronik ortamda, hızlı, güvenilir bir şekilde ve 7/24 yapılabileceğini önemle hatırlatırız.

60 YAŞ ÜSTÜ MÜKELLEFLER 189’U ARASIN

Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 189 hattının aranabileceği hatırlatılan açıklamada “Kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş mükelleflerimiz ile engelliliği veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olan mükelleflerimizin, VİMER 189'u aramaları durumunda, adreslerine gidilerek beyannamelerini hazırlamalarına ve göndermelerine yardımcı olunacak” denildi.