Korona virüsle gelen ''Kolonya krallığı…''

Türk geleneklerinde her zaman baş köşe de olan lakin son yıllarda değişik kozmetik ürünlerin boy göstermesinden dolayı papuçu dama atılan kolonyanın şimdiler de Korona virüs sebebiyle tekrar baş köşeye geçmiş olması ve bir nevi krallığını ilan etmesinin ardından akıllar da şöyle bir soru oluşturdu kurtarıcı olarak görünen kolonya acaba nerede, ne zaman, kim tarafından üretildi?

İşte kolonya ile ilgili bilinenler;

Bilinene göre, kolonya ilk kez 1690 yılında Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan Jean Paul Feminis isimli bir seyyar satıcı tarafından yapılmıştır. Ama yine de daha önce kolonyayı kimin bulduğu ile ilgili kesinleşmiş bir veri yoktur. Feminis, kolonyayı yaptığı reçeteyi Giovanni Antonio Farina isimli birine bırakmış; o da bunu yeğeni Giovanni Maria Farina'ya vermiştir. Farina ise kolonya yapımı üzerine çalışmış ve hoş lavanta suyu adıyla ilk kolonyayı üretmiştir. Kolonya yapımı 19. yy. başlarında Fransa'ya yayılmış ve burada da kolonya suyu adıyla üretilmiştir. Ardından tüm dünya bu kokuyu kolonya olarak tanımıştır.

KOLONYA BİR ZAMANLAR KOZMETİK DEĞİL, TIBBİ AMAÇLA KULLANILIYORDU

Kolonya ilk bulunduğu yıllarda bugünkü gibi kozmetik değil, tıbbi amaçlar için kullanılıyordu. O dönemdeki formülünde biberiye, portakal çiçeği, bergamot ile limon bulunan karışım, sindirim sistemi rahatsızlıklarında şekere damlatılarak alınıyor ya da şaraba karıştırılarak içiliyordu. Ayrıca ağız çalkalama, yara temizliği, kas ve eklem ağrıları için de solüsyon olarak kullanılıyordu.

TEMİZLİK AMACIYLA KULLANILMASININ ARDINDAN İSE BURJUVAZİNİN GÖZDESİ OLDU

Kolonya, tedavi edici özelliğinin ardından 18. yy’de temizlik amacıyla kullanılmaya başlandı. Sınıf savaşının en keskin biçimde yaşandığı yıllarda yükselen burjuvazi sınıfının karşısında, ağır parfümler yenik düştü ve ferahlatıcı kokusuyla kolonya, saflığın simgesi haline geldi.

KOLONYA, OSMANLI TOPRAKLARINA II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNİN İLK YILLARINDA GİRDİ

O dönemde ithal edilen ürünlerden biri de Farina'nın Eau de Cologne'siydi. Peki, ilk yerli kolonya ne zaman üretildi? Ahmet Faruki, kolonyayı ülkemizde ilk olarak üreten kişidir. Faruki, halk tarafından odikolon olarak adlandırılan Eau de Cologne'ye "kolonya" adını vermiştir.

VE HIZLI Bİ ŞEKİLDE KONUK AĞIRLAMA RİTÜELİNİN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Kolay imal edilebilmesi ve maliyetinin az olması nedeniyle kolonya, ülkemizde çok hızlı bir şekilde yayıldı. Sonra da konuk ağırlama ritüelinin bir parçası oldu. Bugün bile aynı alışkanlık, toplumumuzdaki yerini değişmeden korumaktadır.

Kolonya, çeşitlenerek ancak yerini asla kaybetmeyerek bugünlere ulaştı.Kolonya, topraklarımızda oldukça zengin bir hayat sürdü. Bugün birçok bölgenin kendine has kolonya çeşitleri bulunmaktadır. İzmir'in altın damlası, Antalya'nın turunç çiçeği kolonyası, Rize'nin çay kolonyası, Düzce'nin tütün kolonyası, Amasya'nın elma kolonyası, Ayvalık'ın zeytin çiçeği kolonyası...

Şimdilerde ise tam bir virüs savar olarak görevini yerine getiriyor.