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33 Otobüs hattının sefer ve saatleri değişti

UlaşımPark, okulların tatil olmasıyla birlikte toplamda 33 hatta 16 Mart Pazartesi itibarıyla sefer değişikliği yapılacağını duyurdu.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. okulların tatil olmasıyla birlikte 16 Mart Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere toplamda 33 hattın belirli seferlerine ara verildiğini duyurdu. UlaşımPark tarafından yapılan açıklamada; özellikle sabah ve akşam saatlerinde gerçekleşen öğrenci giriş ve çıkışlarında yoğunlaşan seferlere okulların tatili süresince ara verildiğini duyurdu.

SEFER SAATLERİNDE GÜNCELLEME

İki haftalık tatil süresince geçerli olmak üzere toplamda 33 hattın sefer saatlerinde değişiklik yapıldı. Sefer saatlerinde güncelleme yapılan hatlar; 13, 33, 170, 210, 255, 699, 755, 800, 310, 430, 490, 515, 525S, ve 550 olarak belirtildi. Ayrıca havuz kapsamında çalışan hatların sefer saatlerinde de bir takım değişiklikler yapıldı. Düzenleme yapılan; 10, 11, 12, 13, 23, 33, 62, 65, 70, 82, 85, 90, 105, 114, 115, 124, 126, 135 ve 145 numaralı hatların ‘’cumartesi’’ günü sefer saatlerine göre çalışacağı bilgisi aktarıldı.

DETAYLI BİLGİ E-KOMOBİL’DE

 UlaşımPark, Pazartesi günü itibarıyla başlayacak uygulamadan vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için yazılı ve görsel basında paylaşım yaparak yolcuların haberdar olmasını sağlayacağının bilgisini aktardı. Ayriyeten www.kocaeli.bel.tr ve www.e-komobil.com adreslerinden seferlerin güncel hali yayınlanarak vatandaşlara anlık hizmet sağlanacak, yapılan tüm uyarılar ve bilgilendirmeler sayesinde ise yolcuların olası mağduriyetinin önüne geçilmiş olacağı bilgisi paylaşıldı.

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