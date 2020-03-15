Hüseyin Erol, Limoncu Kemal için harekete geçti

Geçtiğimiz gün 88 yaşında hayatını kaybeden, 50 yıldan bu yana İzmit pazarlarında limon ve mendil satarak geçimini sağlayan, Limoncu Kemal adıyla bilinen Kemal Sap için İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol harekete geçti.

“YOKSULDUN AMA ONURLUYDUN”

Erol, Kemal Sap için yaptığı açıklamada, “İnan bana, son dakikada haberimiz oldu. Tabutuna omuz veremedik, mezarına bir kürek toprak bile atamadık. Ne olur bizi affet. Seni 50 yıldır tanıyoruz. Bir kez bile avuç açtığını görmedik. Alın terin ile emeğin ile ekmeğini kazandın. İki engelli evladın Reşat (Maydanoz) ve Yaşariye’ye (Mokoko) gözün gibi baktın. İzmit’in pazarlarında limon sattın, mendil sattın. Yoksuldun ama onurluydun, şerefliydin, iyi bir aile reisiydin” dedi.

BÜST KONSUN TALEBİ

Mezarını yaptıracaklarını belirten Erol, “Bizi affeder misin bilmem ama senin için küçük de olsa bir şey yapmak istiyoruz. Mezarını yaptırıp, ayak ucuna bir de limon ağacı dikeceğiz. Dileğim şudur ki Kapalı Pazar yerinin en uygun yerine de bir büstü konsun. Bağçeşme’de görüşmek üzere. Mekanın cennet olsun. Rahmetle” ifadelerinde bulundu.