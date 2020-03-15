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Darıca Belediyesi koronavirüs önlemlerini arttırdı

Darıca Belediyesi yeni koronavirüse karşı önlem amaçlı ilçe genelinde tedbirleri arttırdı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, başkan yardımcıları ve ilgili tüm birim müdürleriyle bir araya gelerek virüse karşı alınacak tedbirleri artırmak, daha etkili ve koordineli çalışmak için bir kriz masası oluşturdu
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm Dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından Darıca Belediyesi tedbirleri artırdı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, başkan yardımcıları ve  ilgili tüm birim müdürleriyle bir araya gelerek virüse karşı alınacak tedbirleri artırmak, daha etkili ve koordineli çalışmak için Belediyede bir kriz masası oluşturdu. İlçe genelinde; kamusal alanlar, kurum binaları, kültür merkezleri, okullar, kreşler, ibadethaneler ve parklar başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına başlandı.

DARICA’NIN DÖRT BİR YANI İLAÇLANIYOR

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü çalışmalar ilçe genelinde büyük bir titizlikle devam ediyor. Özel kıyafetli personeller tarafından yapılan detaylı temizlik işlemlerinin ardından, püskürtme yöntemiyle de ilaçlama yapılıyor. Vatandaşları ilçede gerçekleşen çalışmalar hakkında sık sık bilgilendiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ayrıca Mart ayındaki tüm etkinliklerin ileri bir tarihe ertelendiğini de duyurdu. 

DOLANDIRICILARA KARŞI UYARI

Vatandaşların sağlığı ve huzuru için gece gündüz canla başla çalıştıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Devletimiz her türlü önlemi almış durumda. Bizler de Darıca Belediyesi olarak ilgili kurumlarla koordinasyon halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız devletin ve ilgili bakanlıkların açıklamaları dışında hiçbir şeye itibar etmesin. Buradan vatandaşlarımızı dolandırıcılara karşı da uyarmak istiyorum. Son günlerde kendilerini belediye personeli olarak tanıtan ve evinizi ilaçlamaya geldik diyen art niyetli kişiler olduğu duyumlarını alıyoruz. Vatandaşlarımız kötü niyetli kişilere itibar etmesin ve bu durumda hemen polisi arasınlar. Belediyemizin evleri ilaçlama gibi bir çalışması bulunmuyor. Sadece vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı okul, park, ibadethane ve otobüsler gibi ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyoruz” diye konuştu.

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