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Makarna üreticileri: Kaosa gerek yok, Türkiye'yi makarnaya boğarız

Makarna Üreticileri Sanayicileri Derneği Başkanı ve Nuhun Ankara Genel Müdürü Nihat Uysallı, ihracatı durdurduklarını belirterek, kaos planı yapılmasına gerek olmadığını söyledi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki ilk yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakasını açıklamasından sonra, vatandaşların marketlere giderek makarna stoğu yapmasını değerlendiren makarna üreticileri, vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu.

"E-TİCARET SİTELERİNİN MAKARNA HACMİ ÇOK DÜŞÜK"

Hürriyet'in haberine göre, durumu değerlendiren Nihat Uysallı makarnaya zam yapmadıklarını belirterek, "Bugüne kadar rafta makarnanın fiyatı belliydi. Kargo ve komisyon ücretlerini bunun üzerine ekleyen e-ticaret sitelerinde de raf fiyatının biraz üzerinde fiyatla satılıyordu. Çok basit bir ticaret kuralı işliyordu ve rafta 3 TL’ye makarna varken kimse buralardan makarna almayacağı için sorun olmuyordu.

 E-ticaret sitelerin makarna satışındaki hacmi o kadar düşük ki. Kimse bugüne kadar kaça sattığıyla ilgilenmiyordu. İnsanlar ne zaman raftaki makarnaya hücum etti, kaotik bir ortam oluştu. E-ticaret siteleri de 17 TL’ye varan fiyatlarla makarna satmaya başladı."

"TÜRKİYE'DE ATIL 900 BİN TONLUK DURUM VAR"

"Bu süreçte biz hiçbir zaman makarnaya zam yapmadık" diyen Uysallı, "Vatandaşlar rahat olsun, panik yapmasın. Türkiye’de şu anda 800-900 bin tonluk atıl durum var. Yıllık ihracatımız 1.3 milyon ton, iç piyasa tüketimimiz 650 bin ton.

Yıllık üretim kapasitemiz de 2.9 milyon ton. Geçici olarak ihracatı durdurduk. Tutup da kaos planı yapmamıza gerek yok. Gerekirse 15 gün daha ihracatı daha durdururuz, Türkiye’de her ev makarnaya boğulur" şeklinde konuştu.

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