10 bin 330 kişi gözlem altına alındı

Umre ibadetlerini tamamlayarak Medine'den Ankara'ya gelen Türk vatandaşları, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçak piste indiği anda apronda ayrı bir bölüme çekilerek kapıları kapalı bir şekilde sağlık ekipleri beklendi. Kısa sürede uçağın olduğu bölgeye ulaşan özel kıyafetli sağlık ekipleri, uçağın içerisine girerek Umre yolculuğundan gelen Türk vatandaşlarını sağlık taramasından geçirdi.

YOLLAR KAPATILDI

Umre seyahatinden dönen vatandaşlar, uçakta yapılan sağlık taramasının ardından tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle Gölbaşı’nda 3 ayrı öğrenci yurduna götürüldü. Yolcular, daha önceden kendileri için boşaltılan öğrenci yurtlarında 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak. Öte yandan polis ekipleri ise yurtlara çıkan yolları güvenlik gerekçesiyle kapatarak trafik akışını alternatif yollardan sağladı.

YURTLAR BOŞALTILDI

Gece geç saatlerde yurt öğrencilerine haber veren görevliler, öğrencilerin yurdu boşaltmasını istedi. Bunun üzerine apar topar hazırlanan yurt öğrencileri, eşyalarını alarak dışarıya çıktı. Öğrenciler, yurt önüne gelen otobüslerle Ankara otogarına ya da başka yurtlara götürüldü.

“KIZGINIM”

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencisi Furkan Tufanoğlu, gece geç saatlerde kendilerine yurttan çıkmaları gerektiğinin bildirildiğini belirterek, “Evlerimize apar topar gitmek zorunda kaldık. He m belediye otobüsleri hem de özel servislerle bize ulaşım imkanı sağladılar. Ancak bunu aktif öğrencilerin olduğu yurtta yapmalarından dolayı kızgınım” dedi.

BAKANLIK AÇIKLADI

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

* Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlarımızın Türkiye’ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacı hasıl olmuştur.

* Bu çerçevede Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır.

* Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır.

KAÇ KİŞİ GÖZLEM ALTINDA?

Ankara’da Şehit Özel Harekatçılar Öğrenci Yurdu’nda 2 bin 64, Milli İrade Kız Öğrenci Yurdu’nda bin 880, Gölbaşı’ndaki yurtta bin 448 kişi olmak üzere toplam 5 bin 392 kişi gözlem altına alındı.

Konya’da ise Tahir Büyükkörükçü Öğrenci Yurdu’nda 2 bin 228 kişi, Kutalmışoğlu Süleyman Şah Öğrenci Yurdu’nda ise 2 bin 710 kişi olmak üzere toplam 4 bin 938 kişi gözlem altına alındı.

KALIN DETAYLARI PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da umre dönüşü karantinasıyla ilgili açıklama yaptı. Kalın “Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım. Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir” dedi.