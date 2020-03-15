Deprem bu seferde orayı vurdu!

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında depremin 6.98 kilometre derinlikte olduğu Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 11.41'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Kandilli Rasathanesi'ne göre ise deprem 3.5 olarak verildi.
Sabah saatlerinde Karadeniz'de meydana gelen ve 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından şimdi de Elazığ'da 3.7'lik deprem meydana geldi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz