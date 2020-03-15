Deprem bu seferde orayı vurdu!

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında depremin 6.98 kilometre derinlikte olduğu Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 11.41'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Kandilli Rasathanesi'ne göre ise deprem 3.5 olarak verildi.