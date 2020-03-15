Düğünde koronavirüs tedbiri! Önce dezenfektan sonra takı

Ankara’da ikamet eden ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde öğretim görevlisi olan Büşra Şiringür ve özel bir eğitim kurumunda yöneticilik yapan Fatih Özkan çiftinin düğünü İzmit Seka Park 2. Etapta bulunan bir düğün salonunda yapıldı. 2019’un Eylül ayında nişanlanan çift, düğün tarihi için 14 Mart 2020 tarihini belirledi. Koronavirüs salgını nedeniyle düğünü ertelemek istemeyen çift, Sağlık Bakanlığının önerilerini dikkate alarak düğünde bazı tedbirler aldı.

SALON VE ELLER TEMİZLENDİ

Koronavirüs salgınının ülkemizde de görülmesi üzerine düğün salonu iki kez dezenfekte edildi. Salonundaki törene, çiftin yakınları, komşuları ve arkadaşları katıldı. Davetliler salona tek tek elleri dezenfekte edilerek alınırken kimseyle tokalaşmamaya özen gösterdi.Damat Fatih Özkan, misafirlerine seslenerek, salon girişindeki sıvı el dezenfektanıyla ellerini temizlemeleri konusunda uyarıda bulundu. Damat Fatih, “Sizden ricam, hepimizin sağlığı için sarılma, öpüşme olmazsa çok iyi olur. Daha sonra evimize bekleriz, o zaman sarılırız. Anlayışınız ve ilginiz için şimdiden teşekkür ederim” dedi.

TEMİZLİĞE VE HİJYENE ÖNEM VEREN BİR MİLLETİZ

Takı töreninde gelin ve damat, davetlilerin ellerine takı takmadan önce de dezenfektan sıktı. Takılarını takan davetliler gelin ve damadı tokalaşmadan tebrik etti.Düğün pastasının kesilmesinin ardından, gelin ve damat dans etti.Damat Fatih Özkan, “Bu salgın keşke olmasaydı, keşke bunlar başımıza hiç gelmeseydi. Biz toplum olarak temizliğe ve hijyene önem veren bir milletiz. Bizi çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Etkileyeceğini düşünseydik, biz düğün organizasyonunu iptal ederdik” dedi."

BU YILIN EN TEMİZ DÜĞÜNÜ OLABİLİR

Damat Fatih Özkan, “Sonuçta hayat devam ediyor. Ben her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Bunu kayıp vermeden atlatacağız inşallah Düğün salonu iki kere ilaçlandı. Girişte de davetlere dezenfektan sıkıldı. Bu konuda çok dikkatliyiz, takı merasiminde ve uğurlamada tokalaşma ve öpüşme olmayacak” dedi. Gelin Büşra Özkan ise ellerine sık sık dezenfektan sıktıklarını belirterek, “Millet olarak öpüşmeyi, tokalaşmayı çok seviyoruz ama bugün bir ilk yapıyoruz. Sevgimizi, birbirimize uzaktan gösteriyoruz. Ellerimiz zaten tertemiz. Bence bu yılın en temiz düğünü olabilir. Virüs yok, hiçbir şey yok” şeklinde konuştu. Düğüne katılan davetliler gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.