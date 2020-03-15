Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, umreden dönen 10 bin 330 vatandaşın corona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındığını açıkladı. Konya ve Ankara’da bulunan bazı yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, 14 günlük süreci burada geçirecek. Tedbirler kapsamında üniversitelerde 3 haftalık ara verilmesinin ardından bakanlık yetkilileri herhangi bir mağduriyet yaşanmadığını belirtirken, gece 4’te yurtlarından çıkarılan öğrenciler sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

“TAMAMI DÖNDÜ”

Öte yandan Kocaeli’den umreye giden yaklaşık bin vatandaşın durumu hakkında İl Müftüsü Sinan Cihan gazetemize açıklamalarda bulundu. Cihan yaptığı açıklamada, “Bin civarında umrecimiz gidip geldi. Karantinaya alınan umrecilerimiz arasında Kocaeli’den vatandaşımız yok. Gelecek olanların arasında da yok. Giden umrecilerimizin tamamı şu ana kadar döndü” dedi.

“TEDBİRLER KAPSAMINDA İPTAL OLABİLİR”

Cihan sözlerinin devamında, “Bizim 500 civarında planlamamız vardı. Tedbirler kapsamında bu planlama ya ertelenecek ya da gelişmelere bağlı olarak iptal olacak. Ancak il olarak bizi ilgilendiren bir durum söz konusu değil” ifadelerinde bulundu. Bir diğer yandan karantina kararı öncesinde gidip gelenler hakkında herhangi bir hastalık durumu paylaşılmadı.