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Sarıtoprak ve Zorba ailelerinin mutlu günü

Gebze Bölgesi’nin sevilen iş ve siyaset insanı İlhami Sarıtoprak’ın oğlu Özgür Sarıtoprak gerçekleştirilen rüya gibi bir düğünle dünyevine girdi

Pınar Gül Tarhan
Pınar Gül Tarhan Tüm Haberleri
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Seran ve Murat Zorba çiftçinin dünyalar güzeli kızları Hilal Zorba ile Reyhan ve İlhami Sarıtoprak çiftçinin yakışıklı oğulları Özgür Sarıtoprak dün akşam gerçekleştirilen rüya gibi bir düğünle dünyevine girdi. Gebze Bölgesi’nin sevilen iş ve siyaset insanı İlhami Sarıtoprak’ın oğlu ve aynı zamanda Gebze Ticaret Odası Meclis Üyesi olan Özgür Sarıtoprak’ın düğün merasimine Salon Grand Toprak Mutlukent’te gerçekleştirildi.

SİYASET DÜNYASI ORADAYDI

Gerçekleştirilen düğüne CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP Kocaeli Milletvekilleri Haydar Akar ve Tahsin Tarhan, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Gebze Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Murat Yüksel, Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Onur Oğuzer, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Mesut Cihangir, Kocaeli Barosu Eski Başkanı Sertif Gökçe, CHP Kocaeli eski milletvekilleri Hikmet Erenkaya ve Mehmet Hilal Kaplan, SGK Kocaeli İl Müdürü Nurettin Nacar, AKP Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan, CHP Gebze ilçe başkanı Gökhan Orhan, Darıca ilçe başkanı Gökhan Aktaş, Çayırova ilçe başkanı Cihan Soyluçiçek, Körfez ilçe başkanı Bülent Yıldız, Dilovası Belediyesi kurucu belediye başkanı Ercan Dalkılıç, Prof. Dr. Muhip Kanko, CHP Darıca eski ilçe başkanı Yakup Törk, CHP Gebze eski ilçe başkanları Musa Yılmaz, Recep Dursun, İsmet Kara, CHP Gebze, Darıca ve Çayırova Belediyesi meclis üyeleri ile çok sayıda davetli ve Zorba ile Sarıtoprak ailesinin yakınları, akraba ve sevenleri katıldı.

NİKAHI BÜYÜKGÖZ KIYDI

Düğün öncesi gerçekleştirilen nikâh merasiminde ise genç çiftin nikâhını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz kıyarken çiftin nikâh şahitliğini ise CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP Kocaeli Milletvekilleri Haydar Akar ve Tahsin Tarhan, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Gebze Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Murat Yüksel, Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Onur Oğuzer, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Mesut Cihangir, Kocaeli Barosu Eski Başkanı Sertif Gökçe, CHP Kocaeli eski milletvekilleri Hikmet Erenkaya ve Mehmet Hilal Kaplan, SGK Kocaeli İl Müdürü Nurettin Nacar, Cansu Aygün, Barış Kurşun, Prof. Dr. Muhip Kanko, Ayhan Balıkçı yaptı. Nikahın kıyılmasından sonra genç çifte evlilik cüzdanlarını ise CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu vererek genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Bugün 13:48 TSİ - Gündem

Muhabir Pınar Gül Tarhan

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